Boxverein in Berlin-Kreuzberg Mädchen und junge Frauen trainieren Technik, Taktik und Ausdauer 

Jugendsozialarbeit mit Boxtraining vereinen: Das ist seit sechs Jahren das Ziel des Kreuzberger Boxvereins Sports for More e.V. Der Verein richtet sich an alle Interessierten zwischen 8 und 21 Jahren und auch explizit an jugendliche Geflüchtete sowie Mädchen und junge Frauen. In einem geschützten Raum können sie gemeinsam mit Trainerinnen das Boxen üben, sich vernetzen und „empowern“. Am vergangenen Wochenende fand ein solcher Boxworkshop statt.

Technik, Taktik, Ausdauer beim Boxworkshop trainieren. © Ksenia Porechinac

Mareike Ingwersen von Sports for More erzählt, wie er ablief – und lädt alle Interessierten zum Training ein. „25 Nachwuchsboxerinnen aus Berlin und Brandenburg trafen sich im Trollmann-Boxcamp auf der Bergmannstraße. Knapp drei Stunden lang trainierten sie gut gelaunt und hoch konzentriert Technik, Taktik und Ausdauer.“ Die regelmäßigen Workshops seien ein Angebot von Sports for More in Kooperation mit dem Boxclub Traktor Schwerin und dem Projekt Willkommen im Sport. Gemeinsam wollen sie so viele Mädchen wie möglich für den Boxsport begeistern und junge Sportlerinnen aus der Region miteinander vernetzen.

25 Boxerinnen haben sich in der Kreuzberger Sporthalle Trollmann Boxcamp zum Trainieren getroffen. © Ksenia Porechinac

Alle Mädchen, die jetzt Lust haben, das Boxen auszuprobieren, können laut Ingwersen donnerstags um 16.45 Uhr zum Probetraining ins Alte Waschhaus in der Kommandantenstraße 52 in Berlin-Kreuzberg kommen. Wichtig: Sportklamotten nicht vergessen! Am 3. Februar 2024 stehe dann das nächste Blocktraining an.

