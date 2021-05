Die Notbremse bleibt noch gezogen, doch die Hoffnung auf Rückkehr ins normale Leben ist da. Aber was heißt „Rückkehr“ und was heißt „normal“? Sollte alles so sein wie vorher? Gibt es nichts, das wir anders machen wollen, das wir besser nicht mehr tun sollten, weil es nicht nur zu Pandemiezeiten unnötig, wenig durchdacht oder sogar schädlich war, nun etwa mit Blick auf Klimaschutz?

Und gibt es nichts, das wir beibehalten sollten von dem, was uns die Pandemie zu tun gelehrt hat? Als es losging mit dem ersten Lockdown, dachten wir Bezirksleute vom Tagesspiegel: Oh, jetzt können wir keine Tipps und Termine mehr veröffentlichen, unsere Leser:innen sollen ja zu Hause bleiben. Auch wir hatten Chancen der Digitalisierung nicht verinnerlicht.

Bis uns aufging, dass ja eine ergänzende, aber auch eigene Art von Terminen, Treffs und Veranstaltungen möglich ist: Das Bezirksparlament, das nicht nur digital tagt, sondern am Bildschirm auch leichter von interessierten, Teilhabe wünschenden Bürger:innen verfolgt werden kann als mit Präsenzvorbehalt. Die virtuelle Stadtführung, die Teilnahme auch Menschen ermöglicht, die nicht gut zu Fuß sind. Die Zoom-Debatte der Kiezinitiative, die Streamings der Kinos, Theater und Museen... Für dies und mehr hoffen wir auf ein Weiterleben nach Corona.

Und hier einige Themen, die Sie im aktuellen Charlottenburg-Wilmersdorf-Newsletter vom Tagesspiegel finden, den Sie hier kostenlos bestellen können:

Online-Debatten bei Grünen, SPD und CDU

Spontane Online-Lesung mit Improvisationstheater

Zoo-Konzert der Symphoniker bei Youtube

UdK überträgt Musikfestival im Livestream

Postbank schließt Filiale am Kurfürstendamm

Kollwitz-Museum startet Spendenkampagne

Streit um Leitlinien für die City West

Wie sich Bezirkspolitiker die Mobilitätswende vorstellen

Senat will Havelchaussee nicht zur Fahrradstraße machen

Bahn blockiert geplanten Park am Westkreuz – und Politiker werfen ihr Willkür vor

Globe-Theater plant Freiluftsaison

Naturkunde für Kinder und Jugendliche: Gartenarbeitsschule besteht seit 100 Jahren

Fußballcamp für den Nachwuchs bei Tennis Borussia

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke, mit insgesamt mehr als 246.000 Abonnements. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.