Aus MITTE berichtet Julia Weiss:

Die Coronakrise verstärkt soziale Ungerechtigkeit. Das zeigen nicht nur die Ausbrüche in Berliner Wohnhäusern, wo Menschen auf engem Raum zusammenwohnen müssen. In Mitte machen machen nun Hilfsorganisationen auf die Not der Sexarbeiterinnen im Bezirk aufmerksam. Denn während Massage-Salons und Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen, ist Sexarbeit weiterhin nicht erlaubt. Sogar ein längerfristiges Verbot ist im Gespräch. "Die Coronakrise wird instrumentalisiert, um eine erneute Debatte um ein Sexkaufverbot in Deutschland zu entfachen", sagt Lea Rakovsky von der Beratungsstelle gegen Menschenhandel Ban Ying. Den betroffenen Frauen sei damit nicht geholfen, ganz im Gegenteil. "Sie werden weiter in die Illegalität gedrängt, Freier bezahlen dann einfach weniger oder gar nicht, weil sich die Frauen nicht beschweren können", sagt Rakovsky. Daneben gebe es aber auch viele selbstbestimmte Sexarbeiterinnen, die ihren Beruf unter der Einhaltung von Corona-Regeln weiterführen wollen.

Mobiles Corona-Testmobil in Mitte gestartet

Bezirk will Karstadt in der Müllerstraße erhalten

Nachbarschaft: Sercan Sevindik unterrichtet Jugendliche in Brennpunktkiezen

466 Verwarngelder wegen Corona-Verstößen

Theatersitcom „Gutes Wedding, Schlechtes Wedding“ kommt ins Kino

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Nachbarschaft: Tatjana Neu ist Teil der "FahrradBande"

Temporärer geschützter Radweg in der Hermannstraße soll im August kommen

BVV stimmt für temporäre Schließung von Nebenstraßen für den Autoverkehr

1101 Schüler*innen für die Neuköllner Sommerschulen angemeldet

BVV diskutiert über Karstadt-Schließungen

Bürger*innenbeteiligung zur Umbenennung der Wissmannstraße gestartet

CDU will Parkplätze vor privatem Gesundheitszentrum erhalten - die gar nicht zum Gesundheitszentrum gehören

Sommerferientipps für Neukölln

Und aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Bürgerzorn 1: Badegäste entern das geschlossene Strandbad Tegel und sind sauer auf die Politik

Bürgerzorn 2: Heiligenseer erbost über kurzfristige Sperrung der wichtigsten Durchgangsstraße

Die Musik spielt wieder in Lübars und Waidmannslust

Frank Becker, der Mann, mit dem Collonil aus der Corona-Krise kam

