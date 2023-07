Eintägiges Fest in Berlin Rummelsburger Bucht wird „Hafen für Kunst und Kultur“

Am Samstag, den 8. Juli veranstaltet das Kulturfloß-Kollektiv Spree:publik von 13 bis 20 Uhr zum dritten Mal den “Rummel auf der Bucht” – ein Nachbarschaftsfest auf dem Wasser, das den Dialog zwischen Bootscommunity, Politik und Anwohner:innen fördern will. Das ist wichtig, schließlich kommt es immer wieder zu Streitigkeiten:

Die auf den Booten sind denen in den schicken Wohnungen am Ufer gelegentlich zu laut. Dabei schwindet das alternative Leben auf dem Wasser zusehends, die Zeiten der Anarcho-Insel „Lummerland“ sind vorbei, der See wird saniert und soll bald abgesperrt werden, das Ufer wird blickdicht zugebaut, Clubs, Obdachlosencamps und Freiflächen sind Geschichte.

„Spree:publik“ verfolgte lange die Vision eines „freien Hafens für Kunst und Kultur“ in der Rummelsburger Bucht: Ausbau der Steganlage, Theater auf den Booten, Ausstellungen auf dem Anleger. Es hätte ein vielleicht weltweit einzigartiger Ort werden können – doch die Politik will davon bisher nichts hören.

Oder geht da noch was? Am 8. Juli wird dieser Kultur-Hafen für einen Tag Wirklichkeit: die Boote formieren sich am Stralauer Bartholomäusufer zu einer schwimmenden Arena mit Bühne und Tribünen, auf den Flößen und Hausbooten gibt es Musik, Kunst und Kinderprogramm.

In der Rummelsburger Bucht treffen viele Interessen aufeinander Katarina Stjepandic von „Spree:publik“.

Von 14 bis 15 Uhr findet eine Panel-Diskussion unter dem Titel “Ein freier Kulturhafen in der Rummelsburger Bucht – von der Vision zur Realität“ statt: mit der Bezirksbürger:innenmeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg Clara Herrmann (Grüne), Tatjana Kaube (Prokuristin und Geschäftsleitung der Kulturraum Berlin gGmbH), Martin Schwegmann (Atelierbeauftragter für Berlin und Leiter des Atelierbüros im Kulturwerk des bbk Berlin), Anwohner:innen und Katarina Stjepandic (Mitglied Spree:publik).

„In der Rummelsburger Bucht treffen viele Interessen aufeinander“, sagt Stjepandic. „Als Spree:publik wollen wir der zunehmenden Kommerzialisierung der Berliner Ufer- und Wasserflächen nicht tatenlos zusehen und setzen uns für die Errichtung eines sicheren und freien Hafens für Kunst und Kultur ein.“ Eintritt frei, zum Programm hier entlang.

