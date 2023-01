Elektroschrott-Song gewinnt Berliner Schüler-Filmwettbewerb „Jingle bells, jingle bells, Elektroschrott hab’n wir“

Der Film „Elektroschrott Jingle Bells“ einer zehnten Klasse des Zehlendorfer Droste-Hülshoff-Gymnasiums hat die Jury überzeugt: Beim vierten Schul-Filmwettbewerb der Berliner Stadtreinigung gewann die Klasse den ersten Preis und damit 500 Euro für die Klassenkasse. Der 2:55 Minuten lange Streifen ist sehenswert: Es wird mit defekten Handys geworfen, der Fön geht kaputt, ärgerlich. Als Lösungen für den Umgang mit alten oder defekten Geräten schlagen die Schüler:innen den Weihnachtsbaum vor – oder den Gang zum Recyclinghof. Der Wettbewerb #abgedreht fand unter der Schirmherrschaft der Internationalen Filmfestspiele Berlin statt.

Auf den mit 350 Euro dotierten Platz zwei wählte die Jury den Film „Nur ein Klick“ von Sara Feldmann, sie besucht das Humboldt-Gymnasium in Tegel. Eine zehnte Klasse des Manfred-von-Ardenne-Gymnasiums aus Lichtenberg wurde für „(K)ein Horror Handy“ mit dem dritten Platz ausgezeichnet und gewann 200 Euro. Einen Sonderpreis überreichte die Jury an eine elfte Klasse der Königin-Luise-Stiftung: Gleich drei Film-Beiträge waren aus der Dahlemer Schule eingereicht worden. Jetzt winkt den jungen Filmemacher:innen ein Workshop in der „NochMall“, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR.

Jingle bells, jingle bells, Elektroschrott hab’n wir / überall auf der Welt wird er produziert, hey! Refrain aus dem Gewinnerbeitrag

„Ich bin von den vielen Beiträgen für #abgedreht begeistert“, sagt Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Es zeige, „wie wichtig den Schülerinnen und Schülern das Thema Nachhaltigkeit ist und welche Freude sie an der kreativen Gestaltung haben“. Die Preisträgerfilme sind auf der Website www.bsr.de/abgedreht zu sehen.

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

Drei leere dunkelgrüne Stühle: Grüne, SPD und FDP kamen nicht zum Wahlhearing

Grüne, SPD und FDP kamen nicht zum Wahlhearing „Hier ist ja nichts”: Queere Jugendliche fordern Anlaufstellen und Treffpunkte im Bezirk

Queere Jugendliche fordern Anlaufstellen und Treffpunkte im Bezirk Reichsbürger, Burschenschaft Gothia, AfD: „Steglitz-Zehlendorf ist ein Hotspot der Neuen Rechten“

„Steglitz-Zehlendorf ist ein Hotspot der Neuen Rechten“ „Gehen Sie zur Wahl”: Aufruf der Seniorenvertretung

Aufruf der Seniorenvertretung Urban Aykal und Michael Karnetzki im Stadträte-Duell zur Wahl: Wohnungsbau und Heckeshorn vs. Schulwegsicherheit und Barrierefreiheit

Wohnungsbau und Heckeshorn vs. Schulwegsicherheit und Barrierefreiheit Holocaust-Gedenktag: Am Tag der Befreiung von Auschwitz finden diverse Veranstaltungen im Südwesten statt

Am Tag der Befreiung von Auschwitz finden diverse Veranstaltungen im Südwesten statt Ein Stahlkorsett für die A 103: Dieses Jahr wird an der Autobahn am Kreisel gebaut

Dieses Jahr wird an der Autobahn am Kreisel gebaut Auf der Suche nach dem benutzten Heinz: 99 Laternen-Ladepunkte gibt es jetzt

99 Laternen-Ladepunkte gibt es jetzt Mehr als ein Kino: Der Titania-Palast an der Schloßstraße wird 95 Jahre alt

Der Titania-Palast an der Schloßstraße wird 95 Jahre alt Wim Wenders trifft Edward Hopper: Ausstellung in Dahlem

Ausstellung in Dahlem Dämmputz, pfui baba: Kommentar zum Welterbe-Status der Zehlendorfer Waldsiedlung

Kommentar zum Welterbe-Status der Zehlendorfer Waldsiedlung Wie weiter am Kiez S-Bahnhof Botanischer Garten? Gespräch mit der Politik

Gespräch mit der Politik Schöne Schlager im Schloss – mit Schmelz, Schmalz und Schmackes

– mit Schmelz, Schmalz und Schmackes 1000 Euro für einen neuen Straßennamen in Dahlem: Wista lobt Wettbewerb für das FUBIC-Gelände aus

