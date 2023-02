Erdbebenhilfe aus Berlin-Spandau So können Sie in Ihrem Bezirk helfen

Das Erdbeben in Syrien und in der Türkei hat weit mehr als 30.000 Todesopfer gefordert, und die Zahlen steigen und steigen. Der Evangelische Kirchenkreis von Berlin-Spandau (50.000 Leute, Superintendent Florian Kunz) ruft zu Spenden an die Diakonie Katastrophenhilfe und an die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in der Türkei auf. berlin-evangelisch.de/blog/117751

Der „Gemeinwesenverein Heerstraße Nord“ aus der dortigen Großsiedlung hat ebenfalls einen Spendenaufruf veröffentlicht und sammelt bis Donnerstag, 16. Februar, in der Obstallee. Was benötigt wird? „Zelte, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Kissen, Wärmflaschen, Thermogeschirr und Thermobecher, Taschenlampen, Batterien (nur originalverpackt), Heizstrahler, Windeln (für Babys und Erwachsene), Binden …“ Hier mehr Infos, wie Sie helfen können: www.staaken.info

