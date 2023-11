Erinnerung an jüdische Berliner Kaufleute Joachimsthaler Platz am Kurfürstendamm wird in „Grünfeld-Ecke“ umbenannt

Der Joachimsthaler Platz am Kurfürstendamm – bekannt durch die denkmalgeschützte alte Verkehrskanzel – trägt künftig den Namen „Grünfeld-Ecke“ . Ein Festakt zur Umbenennung beginnt am kommenden Mittwoch um 13 Uhr.

Die Firma Grünfeld war ein sehr erfolgreicher jüdischer Familienbetrieb und handelte mit Leinen. 1926 eröffnete sie ein Kaufhaus auf dem Platz zwischen dem Ku’damm und der Joachimsthaler Straße. Im Volksmund führte dies zum Namen „Grünfeld-Ecke“. 1919 war Heinrich Grünfeld der Gründungspräsident der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels.

Mit dem Beginn der Nazizeit wurde er wegen seiner jüdischen Herkunft stark angefeindet, 1933 gab er die Leitung des Verbands auf.

Das NS-Regime ließ das Textilunternehmen 1938 durch die Firma Max Kühl „arisieren“. 1939 emigrierte die Familie Grünfeld nach Palästina. Diese Geschichte hat der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, erforscht. Er regte auch die Umbenennung des Platzes an.

Aktuelle Themen im Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf Verein saniert das alte Parkwächterhaus am Lietzensee

Schriftstellerin und Stadtführerin präsentiert Buch über Menschen und Orte im Bezirk

Geldmangel gefährdet die Weihnachtsbeleuchtung am Ku’damm

Postbank schließt deutschlandweit Filialen – aber die Folgen für die City West sind noch unklar

Bezirksamt sucht Wahlhelfende

Warum die goldene Uhr am Bahnhof Zoo verschwunden ist

Im Namen der Alten Dame: Hertha-Fans laden zum „Senior:innen-Spieltag“ mit Busfahrt ein

Postadressen müssen nicht geändert werden. Alle Läden und Büros firmieren an der Joachimsthaler Straße oder am Ku’damm. Bisher weist nicht einmal ein Straßenschild auf den Platz hin. Die Joachimsthaler Straße behält ihren Namen. So bleibt die Erinnerung an das einstige Joachimsthalsche Gymnasium in der heutigen Bundesallee und die brandenburgische Kleinstadt Joachimsthal gewahrt.