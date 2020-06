Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 212.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de



Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Noch vor der Verabschiedung zur Änderung des Berliner Mobilitätsgesetzes mit dem neuen Abschnitt Fußverkehr im Abgeordnetenhaus legt Friedrichshain-Kreuzberg bereits ein detailliertes Fußverkehrskonzept vor. Das ist berlinweit einzigartig. Das Konzept wurde auf Basis eines Grünen-Antrags mit Stimmen der Linken und SPD in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Ende Mai beschlossen. Darin sind fünf Leitlinien für den Ausbau des Fußverkehrs vorgesehen: mehr Platz zu Fuß, mehr Verkehrssicherheit, Entschleunigung des motorisierten Verkehrs, Gehwegsanierungen und Barrierefreiheit. Mehr Details im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Zeitfensterticket-Stichprobe: Mit wie viel Vorlauf kommt man ins Prinzenbad?

Erkennen Sie sich wieder im neuen Buch "Berlin in 100 Kapiteln, von denen leider nur 13 fertig wurden"?

Bezirk und Stadtwerke installieren sechs neue Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden

Mia Friedmann mit Straßenmalkreide und Instagram gegen sexualisierte Gewalt

"Abstand, Rücksicht, Kino" – Freiluftkino Friedrichshain mit Kinoregeln und vorerst 200 Plätzen wieder offen

Betreiberwechsel beim Restaurant WAU vom HAU-Theater

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Personalrat des Bezirksamts schlägt Alarm: Bauteile B und E des Rathauses Zehlendorf wegen Asbests erneut evakuiert. Mit Reinigung und Bindemittel soll das Problem provisorisch gelöst werden - doch der Bezirk sucht nach alternativen Büroflächen

Der 130.000-Bienen-Mann: Die „Mädels“ von Imker Peter-Michael Thiemer starten und landen auf dem Finanzamt Steglitz – und wechseln in ihrem 35-tägigen Leben mehrfach die Jobs

Nachbarschaftsstreit in der Gartenstadt Lichterfelde: Die EDV-Firma nebenan sei zu laut, klagen die Nachbarn

Fahrgast-Stau zwischen Wannsee und Kladow: Eine Pop-up-Fähre könnte helfen

Schwer verletzt: Wildschweinrotte bringt Motorroller-Fahrer zu Fall

Teltower Damm: Fußgängerin wird auf einer Bank sitzend von Smart-Fahrerin umgefahren

Leser diskutieren über die Idee einer Sperrung der Havelchaussee für Autofahrer



Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

"Colosseum" vor der Insolvenz: Erinnerungen an eine Berliner Kulturinstitution

Run auf Parzellen: Kaum Chancen auf einen Kleingarten in Pankow

Kein Geld für Sanierungen: Straßen und Gehwege verfallen weiter

Wann die nächste Temporäre Spielstraße starten soll

Sicher genug? Verkehrslenkung lehnt Fußgänger-Ampel auf Bundesstraße ab

Wie läuft das jetzt mit den Sport in Pankows Hallen?

Anwohner demonstrieren gegen neue Tram-Strecke

