Schöne Grüße vom Omnibushof der BVG! Am Sonntag, 13. Dezember, ist Fahrplanwechsel, und es gibt Neuigkeiten für Berlin-Spandau aus der Zentrale von BVG-Chefin Eva Kreienkamp.

Viele Buslinien werden gestrichen oder verkürzt, dafür kommt eine neue Buslinie dazu. Wichtig? Ja, weil das Rathaus Spandau längst Berlins größter BVG-Busknotenpunkt ist - noch vor dem Bahnhof Zoo. Und weil es ohne die vielen Busfahrerinnen und Busfahrer nicht geht: U-Bahnpläne, Tram-Träume und S-Bahntunnelprojekte werden noch viele, viele Jahre nicht umgesetzt.

Was ist nun konkret anders ab Dezember 2020? Hier die Übersicht aus dem Tagesspiegel-Newsletter für den Berliner Westen.

M36 durch die Wasserstadt: Diese neue Strecke wird die wichtigste Buslinie in Berlin-Spandau. Warum? Weil diese „Metrolinie“ den boomenden Norden mit all den Neubauten erschließen soll. Der M36 ist rund um die Uhr im Einsatz und fährt in Top-Zeiten schon mal im 5-Minuten-Takt, wenn er sich nicht im Stau verheddert.

Die Busse fahren von der Gatower Straße über Heerstraße und Pichelsdorfer am Rathaus vorbei, halten am Vivantes-Krankenhaus, kurven durch die Wasserstadt und rollen über die Spandauer-See-Brücke zum U-Bahnhof Haselhorst. Grundgedanke: Die vielen neuen Nachbarn in der Wasserstadt sollen nicht auch noch zum Rathaus kutschiert werden, wo eh alles knallvoll ist. Der U-Bahnhof Haselhorst ist das neue Drehkreuz für die Wasserstadt (und wurde deshalb umgebaut).

X36 und 236 werden eingestellt und durch den M36 ersetzt. Tschö, ihr zwo!

Der 136er nach Hennigsdorf fährt aus diesem Grund ebenfalls nicht mehr zwischen Rathaus und Omnibusbahnhof.

Längst Berlins Busknoten Nr. 1: das BVG-Drehkreuz am Rathaus Spandau. Foto: André Görke

Die Nachtbuslinie N34 aus Kladow und Gatow fährt nicht mehr nach Hakenfelde, sondern endet am Rathaus. Und: Sie fährt nicht mehr über die Pichelsdorfer, sondern geradeaus durch die Wilhelmstraße. Nächster Halt: Barfly.

Der Nachtbus N39 kommt vom U-Bahnhof Rohrdamm und wird von der Mertensstraße bis Aalemannufer verlängert – „mit Haustürservice im Bereich Waterkant“, so die BVG. Na dann: Gute Nacht.

Und auch für 2021 gibt es bereits erste Projekte. Was Bus, das Bus: Die BVG hat jetzt Bettina Domer, SPD, im Abgeordnetenhaus schon mal erste Details für den Fahrplanwechsel im Dezember 2021 verraten.

Auf der Heerstraßen-Linie M49 ist ab Dezember 2021 ein 10-Minuten-Takt zwischen Staaken, Reimerweg und Heerstr./Nennhauser Damm, in Planung. Möglich wären auch mehr Fahrten auf der Linie X34, doch die Nachfrage zu viel zu gering in Kladow: Das hatte die BVG neulich erstmals selbst so gesagt.

Neuer Schnellbus nach Falkensee. Die Linie X37 soll ab 2021 eingeführt werden, vermutlich zum Fahrplanwechsel im Dezember. Diese Expressbus-Linie wird schon lange im Rathaus diskutiert und soll laut BVG im 20-Minuten-Takt zwischen Falkensee, Bahnhof und U-Bahnhof Ruhleben im Einsatz sein („über Falkenseer Chaussee und Spandau“).

„Die Linie ersetzt teilweise die Linie 337", schreibt die BVG, "welche eine neue Linienführung erhalten wird. Zusammen mit den Linie M37 und 137 kommt es zu einer Taktverdichtung in der Falkenseer Chaussee – Falkenseer Damm.“

Auch ein X38 ist als Schnellbus über Kladow nach Potsdam im Gespräch. Auch diese Pläne hatte die BVG im Spandau-Newsletter vorgestellt - wer's verpasst hat: Hier noch einmal der Text aus dem Newsletter.

Mehr Busspuren. Und um den Verkehr zu beschleunigen wünscht sich die BVG mehr Busspuren - auf der Heerstraße, wo immer Stau ist. Und auf der Wilhelmstraße (aus Kladow kommend, vor der Heerstraße) sowie auf der Gatower Straße (aus Gatow kommend, vor der Heerstraße).

