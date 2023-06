Fête de la Musique in Friedrichshain-Kreuzberg Vom Club über den Gemeinschaftsgarten bis in die Heilig-Kreuz-Kirche 

Am 21. Juni ist wieder Fête de la Musique und viele Musiker:innen werden drinnen oder draußen ihre Instrumente auspacken. Friedrichshain-Kreuzberg ist dieses Jahr der offizielle Partnerbezirk der Veranstaltung. An 34 Musikorten wird gemeinsam musiziert und mehr als 90 Konzerte in Clubs, Kirchen, Bier- oder Gemeinschaftsgärten stehen im Programm.

Neben bekannten Clubs wie Gretchen, Sage Beach, Yaam, Renate oder Ritter Butzke bieten auch die beiden Konzertkirchen (Passionskirche und Heilig-Kreuz-Kirche) musikalische Highlights. Ebenso sind das RAW-Gelände mit dem House of Music, Nachbarschaftsinitiativen und soziale Projekte vertreten.

99 Konzerte sind aktuell in Friedrichshain-Kreuzberg zur Fête gelistet.

Kinderpunkchor und Chansons auf der Laskerwiese

Zum ersten Mal nehmen die Aktiven vom Bürgergarten Laskerwiese in Friedrichshain gemeinsam mit dem „RuDi-Nachbarschaftshaus“ und dem „Jugendhouse ELOK“ offiziell an der Fête teil.

Die Besucher:innen erwartet ein buntes Programm von Indiepop über Rock bis zu französischen Chansons. Los geht es um 16 Uhr mit dem Kinderpunkchor Janes Voices von der Jane-Goodall-Grundschule. Die Band Delicate Place bildet den Abschluss.

Die Laskerwiese nahe dem Ostkreuz (Laskerstraße 5-8) ist ein Nachbarschaftsgarten, der von einem gemeinnützigen Verein betreut wird. „Es gibt einen Teil mit kleinen Beeten und einen eher öffentlichen Bereich mit Wiese, Beeten, Bolzplatz“, sagt Ivonne Giske vom Verein.

Die Aktionen sind vielfältig: Es wird zusammen gegärtnert oder Forschung zu Wildbienen betrieben. Das Ziel? Spaß haben, Nachbarschaftsaustausch, Lebensqualität im Kiez fördern – und natürlich: diese grüne Oase erhalten.

Weitere Tipps zur Fête in Friedrichshain Kreuzberg:

Der Biergarten Golgatha im Kreuzberger Viktoriapark nimmt bereits seit 1996 an der Fête de la Musique teil. In diesem Jahr tritt das Kinderrock-Trio „Raketen Erna“ auf und bringen ab 17 Uhr alle kleinen und großen Besucher:innen zum Rocken. Ein Newsletter-Interview mit Sänger Marceese Trabus gibt es hier zur Nachlese. Um 18.30 Uhr spielt dann „Wildes Herz“ und um 20.30 Uhr „Vadot“.

In den Höfen des Kurt Mühlenhaupt Museums spielt eine Berliner Band aus der Ukraine mit Larisa Onusajtene-Graf (Geige und Arrangements), Tatjana Malinka-Kruszynski (Akkordeon, Gesang, Arrangements), Vadim Borovinski (Gitarre) und Pan Marek (Schlagzeug und Zimbel). Adresse: Fidicinstraße 40, Beginn 17.30 Uhr. Um 18.45 Uhr geht es dann vor Ort mit irischem Folk weiter.

In der Passionskirche am Marheinekeplatz tragen die Frauen des Ensembles Perepjolotschki mehrstimmige russische, ukrainische und belarussische Lieder vor, die seit Jahrhunderten in den Dörfern gesungen werden. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Im Nachbarschaftshaus Urbanstraße wird ab 16 Uhr musiziert. Den Beginn macht das Trio „SP-Lite“ mit Soulklassikern, gefolgt eine Stunde später von „Edo & Os“ mit Liedern aus dem Balkan. Dann steht um 18.10 Uhr Jazz auf dem Programm und zum Abschluss spielt die Band „The Humble Hains“, die Musikstile wie Klassik, Jazz, Funk und Soul mit ein bisschen Punk vereint.

In der Heilig-Kreuz-Kirche (Zossener Straße 65) kann ab 19.15 Uhr eine offene Chor- und Orchesterprobe der Kantorei Passion besucht werden. Gespielt wird das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Lateinamerikanische Musik und Tanz am Franz-Mehring-Platz: Das Tagungszentrum FMP1 hat mit dem dort ansässigen Verein El Cultrún ein lateinamerikanisches Tanz- und Musikprogramm geplant. Parallel wird die Eröffnung des umgestalteten Franz-Mehring-Platzes gefeiert. Infos hier.

Im Friedrichshainer Club „YAAM“ geht die Fête ab 16 Uhr mit Roots, Reggae und Hip Hop, über Afro- und Worldbeat bis hin zu Psychedelic Desert Funk, Cumbia und Global Bassmusik nahtlos in die Fête de la Nuit über. Adresse: An der Schillingbrücke 3

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg finden.

Wie der Bezirk das Grillverbot kontrolliert – und wo noch legal gegrillt werden kann

Breitere Radwege, barrierefreie Kreuzung: Strausberger Platz wird umgebaut

Debatte um „Kyivplatz“ für Kreuzberg: Kein geeignetes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine?

„Ich, das Rad, Natur pur, keine Autos und eine erstaunliche Stille, ohne Menschenlärm“ – Monika Herrmann nach über 1600 Rad-Kilometern am Mont St. Michel angekommen

Name für Maskottchen von Berolina Stralau gesucht

Vorschläge für Jugendengagementpreis einreichen

...und noch mehr lesen Sie im neuen Friedrichshain-Kreuzberg-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.