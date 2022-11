Friedrichshainer Verein wirft kritischen Blick auf Fußball-WM „Wahl des Austragungsorts ist ein menschliches Desaster und ein Versagen der Fifa“

Am Sonntag startet die Fußball-WM in Katar. Für den BSV Victoria Friedrichshain, der auf der Halbinsel Stralau trainiert, steht dabei fest: „Die Wahl des Austragungsorts ist ein menschliches Desaster und ein Versagen der Fifa.“ Damit ist der Fußball-Weltverband gemeint.

Der Friedrichshainer Verein will ab Sonntag, den 20. November, im Rahmen eines Aktionsmonats genau beobachten, was in Katar passiert. Vieles stimme nicht mit dem Leitbild des Vereins überein. „Aus diesem Grund sehen wir uns in der Verantwortung, immer wieder unsere Stimme zu erheben und Farbe zu bekennen. Wir als Verein stehen für Vielfalt, Gleichheit und ein Miteinander aller Menschen auf Augenhöhe.“

Programm für den Turnierstart auf der Halbinsel Stralau am 20. November: 10 Uhr DII-Jugend – FV Bl.-W. Spandau 12.30 Uhr E-Jugend – SV Bau Union 14.30 Uhr Funino Kinderfußballturnier F Jugend 17 Uhr Seniorenteam Victoria Friedrichshain – Seniorenteam BW Friedrichshain Die Spiele finden statt auf dem Sportplatz auf der Halbinsel Stralau, Alt-Stralau 40/41 in 10245 Berlin. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Infos: www.facebook.com/victoriafriedrichshain

Bei vielen Spielen, die während der WM in Alt Stralau stattfinden, wird es kleine Aktionen geben, die Verbesserungen der Menschenrechtslage in Katar einfordern, kündigt der Verein an.

Victoria Friedrichshain steht auch in Kontakt mit Dr. Nas Mohamed, der sich als erster Mensch aus Katar im Mai in der BBC als schwul geoutet hat. Homosexualität steht in WM-Gastgeberland unter Strafe. Nach Artikel 285 des Strafgesetzbuchs stehen darauf bis zu sieben Jahre Gefängnis. LGBTQ-Rechte sind in Katar ein Tabuthema.

Nas Mohamed ist aufgrund seiner Sexualität vor über zehn Jahren aus Katar geflüchtet, und lebt nun in San Francisco, wo er seit 2019 eine Arztpraxis betreibt. Von dort aus setzt er sich für die Rechte queerer Menschen ein und versucht ihnen zu helfen (Infos: www.proudmaroons.com).

Bereits im Frühjahr hat er eine Petition gestartet, die sich an die FIFA richtet und die Entkriminalisierung von Homosexualität fordert. Über 80.000 Menschen haben die Petition unterzeichnet.

