Ganz große Koalition für Berliner Verkehrswende CDU für neue Fahrradstraßen - sogar Linke stimmt zu

Über LICHTENBERG und dessen polnischen Partnerbezirk BIALOLEKA schreibt Robert Klages unter anderem:

Die CDU-Fraktion hat gleich sieben Anträge zur Errichtung von Fahrradstraßen in Lichtenberg in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eingebracht. Das scheint die anderen Parteien derart verblüfft zu haben, dass es Zustimmung bis hin zur Linken gab. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Lichtenberg schickt Hilfsgüter für Geflüchtete aus der Ukraine: Ein Besuch im polnischen Partnerbezirk Warschau-Białołęka

Ist es Aufgabe der Betroffenen, sich gegen rassistische oder queerfeindliche Gewalt zu stellen? Diskussion in der BVV

Erster Kiezblock für Lichtenberg beschlossen: Kaskelkiez soll von Durchgangsverkehr befreit werden

Nach Fall von rassistischer Polizeigewalt in Hohenschönhausen: Innenministerin sieht keinen Rassismus, ihr Ministerium hadert

Performance „Museum der wandernden Erinnerung“ auf dem Tuchollaplatz

Kommunikation mit Maske: Fotograf portraitiert Personal der Hochschule für Wirtschaft und Recht

Wohin in Lichtenberg? Diskussion um den größten Weihnachtsmarkt Berlins

Über TREPTOW-KÖPENICK schreibt Julia Schmitz zum Beispiel zu folgenden Themen:

Beweglichkeit im Alter: Annemarie Beier aus Baumschulenweg arbeitet ehrenamtlich mit Seniorinnen und Senioren

Neues Stadtviertel auf dem Areal VEB Kühlautomaten: Mehr Wohnungen, mehr Verkehr

Gefährliche Kreuzung: Wie geht es weiter mit der Wegedornstraße in Altglienicke?

„Zu viel Versiegelung”: Linksfraktion kritisiert Umbaupläne des Spreeparks

Tiere schützen: Deutsche Bahn stattet Schöneweider Zauneidechsen mit Sensoren aus

Trotz Energiekrise: Beleuchtung in Grünanlagen wird nicht ausgeschaltet

Dörpfeldstraße in Adlershof sucht neue Kiezbeirat

Langes Wochenende im Bezirk: Freier Eintritt beim Museumssonntag

Mit den Fotos von Björn Kuhligk die Schönheit im Hässlichen entdecken

Es war einmal in Treptow-Köpenick: Geschichten lauschen bei den bilingualen Märchentagen

