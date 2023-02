Gedenken in Berlins City West Warum ist die Ohnesorg-Stele weg? Und wann kommt sie zurück?

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 273.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Seit Wochen ist von einer Stele, die in Charlottenburg an den Tod des Studenten Benno Ohnesorg erinnert, nur noch das Fundament übrig. Die Informationstafel war 2008 an der Krummen Straße 66/67 aufgestellt worden – direkt am Ort, wo der Polizist Karl-Heinz Kurras den 26-jährigen Ohnesorg am 2. Juni 1967 während der Demonstrationen gegen den Staatsbesuch des Schahs von Persien erschossen hatte. Der leere Standort fiel neulich der US-Journalistin Melissa Eddy auf, die sich bei uns nach der Ursache erkundigte. Die Recherche zum Grund für das Verschwinden der Stele und zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr war für unseren Autor eine Odyssee durch Behörden und Zuständigkeiten, die er im Newsletter beschreibt. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Wahl-Nachlese: So kann es in der Bezirkspolitik weitergehen

Türkischstämmige Schwestern gründen zweite interkulturelle Kita

BVV-Fraktionen nehmen Stellung zu neuen Parkgebührenzonen

Großes Gewerbequartier ersetzt frühere Zigarettenfabrik in Schmargendorf

Am Lietzensee verzögert sich der Umbau der Operpostdirektion zum Bürogebäude

Postbank schließt wieder eine Filiale

Fotoausstellung über das Kneipenleben

Zu viele Wildkaninchen im Preußenpark – Jäger soll die Tiere lebend fangen

