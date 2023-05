Gedenkprojekt fehlen Ressourcen Weitere Stolpersteine können in Berlins City West nicht geplant werden

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit rund 38.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

In keinem anderen Berliner Bezirk gibt es mehr Stolpersteine als in Charlottenburg-Wilmersdorf. Bis zum Beginn dieses Jahres wurden hier 3846 der stadtweit rund 10.000 Gedenksteine auf Gehwegen vor Häusern verlegt, in denen Opfer des Nationalsozialismus gewohnt hatten. Doch Anträge auf neue Standorte sind vorerst nicht mehr möglich. Die bezirkliche Stolperstein-Initiative begründet dies mit einer „Wartezeit von drei bis vier Jahren“. Nur bereits registrierte Anträge würden noch bearbeitet. Den Ehrenamtlichen fehlten personelle Ressourcen für die Koordination, heißt es von der Initiative. Eine hauptamtliche Stelle im Bezirk sei notwendig. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Literaturstiftung für gesellschaftspolitische Themen

Wir berichten aus der Bezirksverordnetenversammlung (BVV)

Ku’damm-Standortgemeinschaft feiert Abschiedsfest

„Wasserklops“ auf dem Breitscheidplatz soll wieder sprudeln

So bekommt man notfalls schnell einen Termin im Bürgeramt

Hertha BSC steigt ab – und was wird aus dem geplanten Stadionbau?

Umstrittenes Bürobauprojekt an der Bleibtreustraße genehmigt

