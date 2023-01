Gegen Verdrängung in Berlin Zwei neue Milieuschutzgebiete in Tempelhof-Schöneberg

Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg soll es künftig zwei neue Milieuschutzgebiete geben. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am Mittwoch beschlossen, dass das Gebiet rund um den Wittenbergplatz sowie ein Areal im nördlichen Teil von Mariendorf entsprechend der sozialen Erhaltungsverordnung ausgewiesen werden.

So sollen die gewachsenen Strukturen der angestammten Bevölkerung geschützt werden. In Milieuschutzgebieten werden beispielsweise Umbaumaßnahmen, die zu einer starken Aufwertung von Wohnungen führen, nicht genehmigt. Dazu zählen beispielsweise der Einbau von Fußbodenheizungen, Panoramafenstern oder Zweitbalkonen.

Das Gebiet um den Wittenbergplatz ist begrenzt von:

Kurfürstenstraße

Nürnberger Straße

Tauentzienstraße

Ansbacher Straße

Lietzenburger Straße

Kleiststraße

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße

Das neue Mariendorfer Milieuschutzgebiet wird begrenzt unter anderem von:

Teltowkanal

Ringstraße

Alt-Mariendorf

Mariendorfer Damm

Prühßstraße

Westphalweg

Eisenacher Straße

Lerchenweg

Ullsteinstraße

Mariendorfer Damm

Bisher gibt es im Bezirk schon acht Milieuschutzgebiete.

In der Debatte kam starke Kritik von der FDP. Ihr Fraktionsvorsitzender Axel Bering hielt es für falsch, eine solch grundlegende Entscheidung noch vor der Wahlwiederholung am 12. Februar zu treffen. Eine Klagewelle sei absehbar, sagte Bering. Damit nahm er indirekt Bezug auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das im November 2021 die Regelungen zum bezirklichen Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten für verfassungswidrig erklärt hatte. „Wir sind grundsätzlich gegen Einschränkungen von Mietern und Vermietern“, sagte Bering. Seine Fraktion stimmt folglich gegen die Ausweisung der neuen Milieuschutzgebiete.

