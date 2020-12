Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit 232.000 Mal abonniert. Mit 31.400 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter.

Glühwein to go und Open-Air-Gottesdienste: Ein bisschen Adventsstimmung gibt es seit Mittwoch auf dem Breitscheidplatz und anderen Orten in Charlottenburg-Wilmersdorf. Rund um die Gedächtniskirche stehen wegen der Corona-Regeln allerdings nur noch zehn Stände statt wie üblich bis zu 200. Die bisher 25 Händler bieten Klassiker wie Glühwein, gebrannte Mandeln, Crêpes und Bratwürste zum Mitnehmen an. Verweilen darf man an den Buden nicht. Wie das mit dem "dezentralen Weihnachtsmarkt" dieses Jahr funktioniert, lesen Sie im Newsletter. Auch interessant: Viele Kirchengemeinden werden ihre Weihnachtsgottesdiente draußen feiern.



Außerdem gibt es Neues zu diesen Themen:

Kulturwissenschaftlerin plant Ausstellung über die 1920-er Jahre und das Romanische Café

Wird der Ku'damm autofrei? Bezirksamt und Senat sollen Verkehrsberuhigung prüfen

Streit um Milieuschutzgebiete

Hummus to go: Wie ein libanesischer Wirt der Krise begegnet

Anwohner der Knesebeckstraße ärgern sich über Müllberge

