Grünflächen statt Parkplätze in Berlin Ideen für ehemalige Parkplätze am Lausitzer Platz gesucht

Am Lausitzer Platz sollen durch die Entsiegelung ehemaliger Parkplätze insgesamt 450 Quadratmeter Grünflächen entstehen, die mit Erde aufgefüllt und durch kleine Zäune eingefasst werden. Das teilte das Bezirksamt Anfang dieser Woche mit.

Der Platz in Kreuzberg nördlich vom Görlitzer Park wurde 2020 zur Fußgängerzone. Ab sofort ruft das Bezirksamt interessierte Bürger:innen und Initiativen auf, sich an der Gestaltung der Grünflächen zu beteiligen. Gemeint ist das ehrenamtliche Pflegen und Bepflanzen der Flächen.

Allerdings könnten keine Bäume gepflanzt werden. Das Projekt sei für mehrere Jahre angelegt, ende jedoch mit der Sanierung des Lausitzer Platzes, „sodass das Pflanzen von Bäumen in den Grünflächen leider nicht möglich ist“, heißt es.

Ein Plan mit den zu nutzenden Flächen kann auf berlin.de heruntergeladen werden. Eingezeichnet sind 71 Quadratmeter und 143 Quadratmeter an der westlichen Straßenseite vom Platz, zweimal 62 Quadratmeter an der östlichen Straße sowie 103 Quadratmeter am Beginn der Eisenbahnstraße.

Bei großer Nachfrage, die das Angebot übersteige, würde „Initiativen aus mehreren Menschen Vorrang gegenüber Einzelpersonen bei der Vergabe der Flächen eingeräumt“, heißt es.

Bis zum 10. Januar 2023 können sich Interessierte an „Stadt Menschen Berlin“ wenden (E-Mail lausi-garten@stadt-menschen-berlin.de, Telefon: +49 178 7982907, erreichbar montags bis freitags 10 bis 16 Uhr).

Aus Friedrichshain-Kreuzberg berichtet Corinna von Bodisco in dieser Woche außerdem über folgende Themen:

