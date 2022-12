„Immer am 1. Sonntag im Winter“ Kinderkino in der Berliner Dorfkirche

In Berlin-Kladow gibt’s ein Kino, aber nur für Kids: „Seit über einem Jahr organisieren Pfarrer Alexander Remler und ich ein Kinderkino in der Schilfdachkapelle“, erzählte jetzt Miriam Klein dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Sie lebt selbst in Kladow (16.000 Einwohner), engagiert sich in der Wochenmarkt-Debatte im Dorf und arbeitet in der Filmbranche.

In der Coronakrise wurde das nicht groß herumposaunt, weil der Platz für die Kids auch in der Kirche begrenzt war, jetzt aber passt’s besser – also dann: „Im Winter immer am 1. Sonntag im Monat“, erzählt mir Klein. Letztes Mal ging es um 16 Uhr in der Schilfdachkapelle los („‚Pettersson und Findus – das schönste Weihnachten überhaupt‘“), der nächste Termin ist Sonntag, 8. Januar 2023 - am 1. Januar wollen sich alle erholen. Der Film steht aber noch nicht fest, so Klein. Der Eintritt ist frei. Die Gemeinde freut sich aber über Spenden.

Drei Kinos in Kladow

P.S.: Früher gab’s mal ein echtes Kino in Kladow, das konnten aber nur die britischen Soldaten besuchen: Das „Astra Cinema“ befand sich auf dem Gelände des Flugplatzes Gatow.

Ein weiteres Privatkino mit Sesseln aus dem Theater des Westens und 1000 Filmrollen hat der Spandau-Newsletter mal nahe dem Kladower Sportplatz besuchen dürfen, versteckt unter der Terrasse eines Einfamilienhauses.

Bis in die 50er Jahren gab es zudem ein Kino am Krampnitzer Weg Ecke Sakrower Landstraße, das aber nie in Betrieb ging und als Bauruine abgerissen wurde: hier Fotos auf www.kladow-online.info/1671.

Und hier noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden.

