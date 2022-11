Immer was los in Berlins Kiezen Märchenhütten, Zukunftsmarkt, Lichterfest

Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Reinickendorf und Mitte. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil zum Beispiel mit diesen Tipps und weiteren Themen:

Neuer Berliner Winterpark startet auf Zentralem Festplatz

Wochenendtipp: Das Kunstzentrum Tegel Süd lädt ein in „Offene Ateliers”

Hobbygärtner aufgepasst: Herbstaktion im Lesegarten kommz

Für leuchtende Kinderaugen: Lichterfest zum St. Martinstag am Letteplatz

„Kreativ sein zu können ist ein Schatz“: Die Amatheurtheatergruppe im Labsaal führt „Der grüne Kakadu” auf - wir sprachen mit Regisseurin Regina Szur

Start der Sanierungsarbeiten der U6: Reaktionen und Kritik

Wahlprüfungsausschuss empfiehlt Wiederholung der Bundestagswahl - was bedeutet das für Reinickendorf?

Homophobie und anti-ukrainische Beleidigungen: Geflüchteter am Kurt-Schumacher-Platz attackiert

SC Tegeler Forst lädt zum Herbstwaldlauf

Madlen Haarbach sendet aus NEUKÖLLN unter anderem diese Tipps und mehr Themen:

Zukunftsmarkt“ im „Falschen Fisch“

„Gönülden Gönüllere“: Türkischer Musik- und Gedichtverein im Gemeinschaftshaus

„Alltag und Verbrechen“: Podcast über Neukölln zu Zeiten des Nationalsozialismus

Neukölln gedenkt der Reichspogromnacht

Linkem Hausprojekt „Brauni“ droht die Räumung

Homophober Angriff auf queeres Jugendzentrum Q*ube

U-Bahnhof Grenzallee ist jetzt barrierefrei

Steigendes Grundwasser im Rudower Blumenviertel:

Fünf Hauseigentümer:innen klagen gegen den Senat

Nicht-genehmigtes Riesenwerbeposter in der Sonnenallee nach Mieterprotest abmontiert

Gerichtsprozess zu rechter Attacke auf linke Kneipenbesucher:innen

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding etc.) hat Julia Weiss unter anderem diese Tipps und weitere Themen für Sie:

So endet das Theater ums Theater: Märchenhütten im Monbijoupark dürfen wieder öffnen

Kevin allein im Gesundbrunnen Center: Winterkomödie aus Wedding im Prime Time Theater

Spreewölfe Berlin werden für Ukrainehilfe mit „Sternen des Sports“ ausgezeichnet

Traglufthalle im Kombibad Seestraße wieder geöffnet

„Ich fühle mich ausgeschlossen“: Ärger über Handtaschen-Verbot in Museen in Mitte

AfD-Bezirksverordneter wegen Körperverletzung und rassistischer Beleidigung angeklagt

Friedrichstraße wird wieder für Autos geöffnet

Fußgängerbrücke am Bahnhof Friedrichstraße immer noch geschlossen

In unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freund:innen, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar:innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite