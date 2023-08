Immer was los in den Berliner Kiezen Drehorte, Plauderbänke, Leguane und mehr

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 280.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Berliner Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer montags mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos und ganz unkompliziert bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus TREPTOW-KÖPENICK meldet sich Julia Schmitz mit folgenden Neuigkeiten:

Geckos, Leguane und ein Chamäleon: Zu Besuch in der Reptilienstation des Emmy-Noether-Gymnasiums

Lange Trockenperioden: Senat untersucht Maßnahmen gegen das Austrocknen der Wuhle

Sichere Querungsmöglichkeit: Senat sieht keine „Gefahrenlage” in der Straße An der Wuhlheide – und stellt deshalb keine Ampel auf

Fäkalienschiff „Elsa” in Reparatur: Sommerfrischler am Müggelsee sitzen auf vollen Abwassergruben

Kindermuseum im FEZ für internationalen „Children Museum Award” nominiert

Drehorte von „Babylon Berlin”: Kostenlose Führungen durch das ehemalige VEB Werk für Fernsehelektronik in Oberschöneweide

63-Jähriger aus Treptow-Köpenick gesteht antisemitische und homophobe Anschlagsserie

Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages unter anderem über diese Themen:

Lautester Ort im Bezirk: die Frankfurter Allee

Pilotprojekt Plauderbänke: Tiere, Müll und Stasi

Sperrkreis von einem Kilometer: In Falkenberg ist die Bienenseuche ausgebrochen

Keine „Robben“ mehr in Berlin: Erinnerungen an die Kult-Autovermietung

Tipp: Konzert von „Ostberlin Androgyn“ und Installation auf dem Dach der Zitrone

Termin: Erinnerung an den Antifaschisten Rudolf Mandrella

