„Katastrophenschutzleuchturm“ in Berlin-Adlershof Wohin im Notfall?

Am späten Mittag des 19. Februar 2019 gehen in Köpenick plötzlich die Lichter aus: Ein Bagger hat bei Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke zwei zentrale Stromkabel durchtrennt. 31 Stunden lang müssen die rund 31.000 Haushalte des Stadtteils ohne Strom ausharren, in den Kliniken springen die Notstromaggregate an. Es ist der längste Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte.

Weil viele Betroffene nicht wussten, was überhaupt los ist und wo sie sich informieren können, hat Berlin entschieden, in den Bezirken sogenannte „Katastrophenschutzleuchttürme“ zu errichten. Sie sollen als zentrale Anlaufstelle im Falle eines Blackouts dienen und sind mit Notstromaggregaten ausgestattet.

Während manche Bezirke mehrere „Kat L“ einrichten, bündelt Treptow-Köpenick seine Kompetenzen an einer Stelle: in der Hans-Schmidt-Straße in Adlershof, wo sich auch das Bezirksamt befindet. Dieser werde 72 Stunden mit Notstrom versorgt und sei zentral im Bezirk gelegen, heißt es in einer Antwort des stellvertretenden Bürgermeisters André Grammelsdorf auf die Nachfrage des Bezirksverordneten Joachim Schmidt (FDP).

Neben dem zentralen Katastrophenschutzleuchtturm solle es aber zusätzlich insgesamt 20 „Kat–Interaktionsorte“ im Bezirk geben. Die seien zwar nicht mit Notstrom ausgestattet, würden aber über „Kuriere“ mit Informationen versorgt und bündelten die Möglichkeiten zur Selbsthilfe im Kiez.

