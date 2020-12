Straßenbahn rollt mit Tempo Null. Bimmel, Bimmel! Sehen Sie in der Ferne die Straßenbahn im tiefen Berliner Westen? Nö? Dito. Die kommt frühestens 2029. Aber ist das überhaupt noch realistisch?

Von Siemensstadt soll die Straßenbahn über die Wasserstadt (dort entstehen tausende Wohnungen, aber es gibt nur einen Bus) zum Rathaus rollen und 2035 schließlich gut ausgeruht ins Falkenhagener Feld einbiegen. Soweit die Theorie. In der Wasserstadt ist die Trasse an einigen Stellen schon zu erahnen - zum Beispiel auf der extra breiten Wasserstadtbrücke.

Irritierend ist jetzt hingegen das: „Vertiefende Planungen für die vorgesehenen Strecken im Bereich Spandau“ wurden in den letzten zwei Jahren gar nicht aufgenommen und Geld wurde auch nicht in die Hand genommen, meldet jetzt das Büro von Berlins Verkehrschefin Regine Günther, Grüne, auf Nachfrage von Bettina Domer, SPD. Und bei einer anderen Strecke ist man noch viel weiter entfernt.

Ob die Straßenbahn zur Heerstraße verlängert wird oder doch lieber die U-Bahnlinie U7, hat der Senat auch noch nicht entschieden. Der Clou: „Der Zeitplan“ sei trotzdem nicht gefährdet, orakelt Staatssekretär Ingmar Streese. Na, das kommt auf den Stapel „Wiedervorlage“ im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. Quelle: schriftl. Anfrage

Es gibt noch viel mehr Irritationen, wie wenig Straßenbahnpläne wirklich wie angekündigt umgesetzt worden sind. Erst neulich hatte der Tagesspiegel berichtet: Senatorin nennt im Parlament falsche Eröffnungsdaten. Vier Straßenbahnstrecken wollte Rot-Rot-Grün eröffnen. Keine einzige wird fertig. Senatorin Günther nennt im Parlament veraltete Eröffnungsdaten. Hier lesen Sie den ganzen Text.

