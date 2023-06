Keine Luxussanierungen mehr Linke möchte Milieuschutz auch in Hohenschönhausen

Sogenannte Milieuschutzgebiete sollen Gentrifizierung verhindern, indem etwa Luxussanierungen verboten sind, weil diese zu Mietsteigerungen in den Kiezen führen. Zudem wird die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert. Milieuschutz soll also helfen, die Kiezstruktur zu erhalten. Während es in Friedrichshain-Kreuzberg zahlreiche Milieuschutzgebiete gibt, sind es in Lichtenberg derzeit nur drei, im Kaskel- und Weitlingkiez.

Die Linke fordert nun, den Milieuschutz auch in Hohenschönhausen zu prüfen. Dort seien die Mieten in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Sie verweist dabei auf die Altbauten östlich der Konrad-Wolf-Straße, wo viele Wohnungen im Eigentum von Privatvermieter:innen sind.

Der Antrag der Linken wird im bezirklichen Ausschuss für Stadtentwicklung weiter besprochen. Die CDU forderte, zunächst zu prüfen, ob die bisherigen Milieuschutzgebiete halten, was sie versprechen.

