Kopfsprung in den Herbst Berlin-Kreuzberg verlängert die Freibadsaison

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken sind inzwischen rund 268.000 Mal abonniert worden. Am Donnerstag erscheinen die Ausgaben für Friedrichshain-Kreuzberg und Steglitz-Zehlendorf. Die Newsletter aus diesen beiden Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG bringt Nele Jensch diese Nachrichten:

„So cool schwimmt nur Berlin“: So läuft die Saisonverlängerung im Prinzenbad

Verkehrswende: Pop-up-Radweg in der Frankfurter Allee bleibt, Prinzenstraße bekommt geschützten Radstreifen

Würstchen grillen bei der Fête de la Musique, Fahrräder reparieren für Ukrainer:innen, Blumen gießen: Wie sich der Verein „Mog61“ im Kiez engagiert - und wie Sie ihn unterstützen können

Proskauer Straße: Auto- werden zu Fahrradparkplätzen

Märchenhafter Märchenbrunnen

Tickets für The Amazons zu gewinnen

Neue Heimat für den Antikflohmarkt am Ostbahnhof

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz über folgende Themen:

Ein Steglitzer aus Brasilien: Was für ihn der Wahlsieg Lula da Silvas bedeutet und warum er sicher ist, dass der Bolsonarismo nicht verschwinden wird

Hilfe für Mieterinnen und Mieter in Sicht: Gutachter plädieren für drei Milieuschutzgebieten um die Schloßstraße

Koloniale Vergangenheit: Evangelische Kirche, Dahlemer Museen, Präsidium und Auszubildendenvertretung der FU unterstützen die Umbenennung der Iltisstraße

33 Kunstschaffenden öffnen ihre Ateliers

Rassismus in Lichterfelde: Brandattacke auf Bäckerei

Auf nach Teltow: Kunst-Sonntag, Teltowkanal-Halbmarathon, Hafenmarkt

Reichspogromnacht: Kranzniederlegung am 9. November

Kultur im Schloss: Geige schnuppern, Weihnachtsteller bemalen, Bücher reparieren

Steglitzer Orgelfest

Bewegt in den Winter: Sporthallen werden zu „Winterspielplätzen”

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Steglitz-Zehlendorf und Friedrichshain-Kreuzberg sowie natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite