Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Markus Hesselmann:

Rund 90 Zuschriften haben uns nach einem ersten Bericht erreicht zum Thema ausgefallene oder verzögerte Postzustellung im Berliner Südwesten - verteilt über die Ortsteile des Bezirks und zum Teil darüber hinaus. Vielleicht beeindruckt diese Fülle ja die Deutsche Post und zumindest das Abwiegeln hat ein Ende. Im Newsletter präsentieren wir eine erste Auswahl. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Dichter und Botaniker im Netz: Das digitale Projekt #chamisso2022

Vorlesungsstart an der FU - in Präsenz

Corona-Update für den Südwesten Berlins

Nachrichten aus der ukrainischen Partnerstadt Charkiw

Anmelden zur "Zeit der Solidarität"

Südsee-Sehnsucht auf der Pfaueninsel

Steglitz sucht das Supertalent

Offene Gärten im Umland und bald auch in Zehlendorf

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Pauline Faust:

Tausende Meldungen, kaum Ordnungswidrigkeiten: Sperrmüll im Bezirk

Mehr Platz am Gleisdreieck im Naturerfahrungsraum

Die Zukunft der Floating University

Guerilla-Gardening in der Simon-Dach-Straße

Erinnerungen vom Stadtquartier Rudolfplatz : das halbe Viertel brannte

Friedrichshain-Kreuzberg macht weiter Fair-Trade

Prinzenstraße: Mann versuchte Behinderten auszurauben

Die Zeit des Berliner Billig-Döners ist vorbei

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Patricia Wolf:

Eine Menge Holz: Neue "Sitzgelegenheiten" im Volkspark Friedrichshain

Auszeichnung für Lehrer vom Carl-von-Ossietzky-Gymnasium im bundesweiten Wettbewerb „Deutscher Lehrkräftepreis“

Hunde verwüsten Rasen: Kollwitzplatz verfällt, Bezirksamt zeigt sich machtlos

1700 Jahre jüdisches Leben per App kennen lernen

Unser Tipp: Eis aus Sizilien

Patientenfürsprecher:in gesucht – noch bewerben fürs Ehrenamt

Weniger Ängste, Stress und Depressionen: Mentale Stärke durch Sport

Pilotprojekt auch in Pankow: Wie viel CO² verbrauchen Bühnen, Museen und Bibliotheken?

