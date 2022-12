Kultur im Berliner Norden Das „Centre Bagatelle“ benötigt Unterstützung

Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer:innen ist im Kulturhaus von Berlin-Frohnau das A und O. Im dahinter stehenden Verein Kulturhaus „Centre Bagatelle“ gibt es etwa 650 Mitglieder, davon organisieren 60 Ehrenamtliche den Betrieb, ob Konzert, Sprach-, Kunst- oder Bewegungskurs.

Das Haus in der Zeltinger Straße 6 im Berliner Norden kommt ohne öffentliche Zuschüsse aus. Nun werden dringend Ehrenamtliche in folgenden Bereichen gesucht: Presse und Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Programmhefte für Konzerte schreiben), Social Media (Betreuung von Facebook und Instagram), Künstlerbetreuung, Buffetbegleitung bei Veranstaltungen, Unterstützung von Kinder- und Jugendkultur, Netzwerkarbeit in Frohnau und Umgebung sowie Suche nach Sponsoren und Zuschussgebern.

Auch für eigene Ideen und Wünsche hat man hier ein offenes Ohr, jede:r ist eingeladen, sich nach den eigenen Möglichkeiten und Interessensgebieten einzubringen. Bei Interesse kontaktieren Sie das Centre unter 40105060 oder via E-Mail (info@centre-bagatelle.de). Informationen zum Haus und zum Kurs- und Kulturprogramm finden Sie auf www.centre-bagatelle.de.

Französischer Sektor. Das Haus wurde 1956 offizieller Sitz des französischen Kulturzentrums “Centre Culturel de Reinickendorf” und erhielt seinen bis heute bestehenden Namen “Centre Bagatelle”. © imago/Jürgen Ritter

Aktuelle News jetzt im neuen Reinickendorf-Newsletter

Auf 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon. Darin wir bündeln wir - für jeden Bezirk und einmal pro Woche - wichtige Bezirksnachrichten, viele Kieznews, viele Termine, viele Tipps. Die Bezirksnewsletter gibt es unter tagesspiegel.de/bezirke.

“Diese Kinder sind ein Zauber” - Wie der Verein AsDEF e.V. aus der Ukraine geflüchteten Familien mit Theater und Kunst kreative Ablenkung bietet

Im Bezirk regt sich Widerstand gegen AfD-Parteizentrale in Wittenau

Sanierung der U6: Dauerbeleuchtung in den Stationen und BVG-Video auf dem Streckenabschnitt

Otfried-Preußler-Grundschule und Ellef-Ringnes-Grundschule fordern mehr Verkehrssicherheit

BFC Alemannia 1890 sucht Trainer:inen für den Jugenbdbereich

Netzwerk fahrradfreundliches Reinickendorf kündigt Advents-Fahrrad-Demonstration an

Stockbrot, Punsch und Musik: Die Alte Fasanerie lädt zum großen Weihnachtswochenende +++ Wunschbaum-Aktion in den Borsighallen gestartet

...und noch mehr im Reinickendorf-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite