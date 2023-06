Kunstrad-Meisterschaft in Berlin „Es ist wirklich eine außergewöhnliche Sportart“

In Berlin finden am Sonnabend, 10. Juni, die ostdeutschen Meisterschaften im Einrad- und Kunstradfahren statt. Hier sprechen Nicole Schulze und ihre Tochter Julia Schulze aus Berlin-Gatow über ihren Lieblingssport, was Neugierige zum Sportfest wissen müssen und ihren Bezirk. Das Foto oben zeigt die WM-Teilnehmerinnen Helen Vordermeier und Selina Marquardt.

Liebe Frauen Schulze, die ostdeutschen Meisterschaften im Einrad- und Kunstradfahren stehen an. Und Sie machen da mit?

Nicole: Als Abteilungsleiterin des Radsports im Verein der Sportfreunde Kladow bin ich Hauptverantwortliche der 31. Ostdeutschen Meisterschaft im Kunst- und Einradsport.

Für uns Laien kurz und knapp: Was macht den Reiz aus?

Nicole: Es ist wirklich eine außergewöhnliche Sportart, denn die Sportlerinnen und Sportler stehen auf dem Sattel oder Lenker ihrer Räder, fahren auf dem Hinterrad und sogar rückwärts. Bei der Meisterschaft messen sich die besten Athleten und Athletinnen aus den ostdeutschen Bundesländern in verschiedenen Disziplinen.

Aus dem Spandau-Newsletter Der Fragebogen hier erschien zuerst im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den Sie in voller Länge mit vielen Bezirksnachrichten, Kiez-Tipps, Debatten und Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten - natürlich auch für die anderen 11 Berliner Bezirke.

Zuschauer sind in Kladow willkommen?

Nicole: Zuschauerinnen und Zuschauer sind am 10. Juni natürlich herzlich in der Halle des Hans-Carossa-Gymnasiums willkommen. Um 9.30 Uhr geht es am Sonnabend los, Schluss ist gegen 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Es gibt auch Kuchen oder Herzhaftes und Getränke in der Halle.

Hier finden die Wettkämpfe statt: das Carossa-Gymnasium am Flugplatz Gatow, gelegen in Berlin-Kladow. © André Görke

Geht der Sport auch draußen oder ist das zu windig und holprig in Spandau?

Julia: Leider ist das Kunstradfahren nur in der Halle möglich. Im Winter freut uns das, im Sommer ist es schon manchmal schade. Gern treten wir bei Veranstaltungen wie Vereinsfesten oder Weihnachtsfeiern auf. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Fläche von mindestens 10×10 Metern.

Fahren Sie mit so einem Einrad eigentlich auch privat durch Ihren Kiez?

Julia: Nein, ein Kunstrad ist gar nicht verkehrstauglich. Es hat weder Bremsen noch eine Klingel und auch die Reifen sind vor allem für den Hallenboden geeignet. Einige Sportlerinnen kommen aber auf ihrem Einrad über Stock und Stein zur Turnhalle gefahren. Wenn es regnet, müssen die Reifen dann allerdings geputzt werden.

Familie Schulze und ihr Lieblingsfortbewegungsmittel. © privat

Wann hat das bei Ihnen begonnen?

Julia: Mit 10 Jahren habe ich beim Spandauer RV begonnen, Kunstrad zu fahren. 2012 sind wir zu den Sportfreunden gewechselt, um dort Kinder und Jugendliche zu trainieren.

Wer neugierig ist, kann wo mitmachen?

Nicole: Kinder im Alter von 7-9 Jahren können gerne am Sonnabend um 10 Uhr zum Probetraining kommen, aber bitte erst nächstes Wochenende, ab 17. Juni.

Zu Ihnen: Was haben Sie mit Spandau am Hut?

Nicole: Ich bin in Spandau geboren und lebe nun seit 35 Jahren in Gatow. Hier in Gatow nutze ich die Halle der Grundschule am Windmühlenberg für das Training mit den Radsportlerinnen und Radsportlern und genieße es somit, auf kurzem Weg entlang der Felder fast täglich zum Training zu gehen.

Julia: Ich bin 30 Jahre alt und bin nun tatsächlich seit 30 Jahren Mitglied bei den Sportfreunden Kladow. Man könnte also sagen, dass ich in den Turnhallen Gatows und Kladows aufgewachsen bin. Der Havelradweg gefällt mir besonders gut und ich nutze ihn gerne, um zur Arbeit nach Hakenfelde zu fahren.

Das Rathaus liest mit: Was bringt Sie im Alltag aus dem Gleichgewicht? Was sollte in Spandau oder bei Ihnen Gatow besser werden?

Nicole: In Gatow ist die Welt doch noch in Ordnung – eine Minigolfbahn fände ich großartig.

Keine Wünsche an die Politik?

Nicole und Julia: Größere und mehr Turnhallen in Gatow und Kladow wären wirklich traumhaft, da wir im gesamten Verein sehr lange Wartelisten für die diversen Sportangebote haben.

Verraten Sie uns noch Ihren sommerlichen Lieblingsort als Tipp?

Nicole: Die Riesenschaukel an der Havel neben der Villa Lemm gefällt mir, um das Treiben auf dem Wasser zu genießen. Am Abend schaue ich mir gern den Sonnenuntergang an den Rieselfeldern an.

Einer ihrer Lieblingsorte: das Havelufer in Gatow mit Schaukel und Riesenbänken an der Villa Lemm. © André Görke

Julia: Da ich leider nicht mehr in Gatow wohne und Grünflächen in der Innenstadt rar sind, schätze ich den Garten meiner Eltern sehr.

Wenn Sie mehr aus den Berliner Bezirken lesen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere Bezirksnewsletter: Darin bündeln wir einmal pro Woche exklusive Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter kommen schon auf knapp 280.000 Abos und sind hier kostenlos erhältlich tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie im neuen Spandau-Newsletter finden.

Hertha-Fans sammeln 60.000 Euro für Hospiz in Gatow

sammeln 60.000 Euro für Hospiz in Gatow Kunstwerk nach 40 Jahren still und leise abgebaut: Der Postbrunnen ist weg - aber der Newsletter findet ihn wieder

ist weg - aber der Newsletter findet ihn wieder Meisterschaft im Einrad- und Kunstradfahren in Kladow: das Interview im Newsletter

in Kladow: das Interview im Newsletter Spektepark im Falkenhagener Feld: neue Zugänge, mehr Farbe, Solardächer für E-Autos - die Pläne im Newsletter

im Falkenhagener Feld: neue Zugänge, mehr Farbe, Solardächer für E-Autos - die Pläne im Newsletter Schilfdachkapelle in Kladow: Warum die Glocken um 23.17 Uhr läuteten und Newsletter-Leser rätselten

in Kladow: Warum die Glocken um 23.17 Uhr läuteten und Newsletter-Leser rätselten Ärger um Kiezzeitung „Wilma“: Stadtrat am Redaktionstisch, Netzwerke irritiert über Einmischung – beide Seiten kommen im Newsletter zu Wort

Stadtrat am Redaktionstisch, Netzwerke irritiert über Einmischung – beide Seiten kommen im Newsletter zu Wort „Schein-Befragung“: Kein Wachdienst in Heerstraße Nord - Kritik von Mieterschützern im Newsletter

- Kritik von Mieterschützern im Newsletter Hallenbad Spandau Süd: Was ist eigentlich kaputt?

Spandau Süd: Was ist eigentlich kaputt? Nach Ärger im Newsletter: Barfly-News zum Wilhelmstadtfest

Tschö, du Sack! Gelbe Tonne kommt nächsten Monat für alle in Spandau

Gelbe Tonne kommt nächsten Monat für alle in Spandau Quereinsteiger an Spandaus Schulen: Wilhelmstadt ganz vorn – die Auswertung im Newsletter

an Spandaus Schulen: Wilhelmstadt ganz vorn – die Auswertung im Newsletter Ob Schule auf der Insel Gartenfeld oder B.-Traven-Schule: Newsletter nennt Pläne zu zwei Spandauer Großbaustellen

oder B.-Traven-Schule: Newsletter nennt Pläne zu zwei Spandauer Großbaustellen Viele Kulturtermine im Newsletter: Bismarck in der Zitadelle , Musik in den Gärten an der Havel, Jugendblasorchester in der Freilichtbühne

, Musik in den Gärten an der Havel, Jugendblasorchester in der Freilichtbühne Viele Termine im Newsletter vom Theaterschiff bis zur Ehrenamtsbörse

Gärtnerei feiert 60-Jähriges am Glienicker See

...und noch viel mehr aus Spandau unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie, probieren Sie die Bezirksnewsletter gerne aus!