Cay Dobberke schreibt diesmal unter anderem über:

Seit 1978 ist das "Schwarze Café" an der Kantstraße nahe dem Savignyplatz der wohl bekannteste Treffpunkt für Nachtschwärmer in Charlottenburg. Es öffnet rund um die Uhr, war aus der anarchistischen West-Berliner Szene heraus entstanden und von Marianne Rosenberg besungen worden. Doch die Coronakrise hat dem Café schwer geschadet - weshalb es nun eine Online-Spendensammlung gestartet hat. Nach der rund zweimonatigen Schließung und mehreren Wochen mit eingeschränkten Öffnungszeiten seien die finanziellen Rücklagen aufgebraucht, sagt der 71-jährige Mitgründer Michael Dauer . Ob das Lokal in einer Existenz bedroht ist, werde sich in den nächsten Monaten zeigen: "Wir wissen nicht, ob wir durchkommen." Außerdem lesen Sie im Newsletter heute über folgende Themen:

Mieter beenden den Kampf gegen Abriss ihres Hauses an der Fechnerstraße

Besucherzentrum für das Schloss Charlottenburg geplant

Freiluftkino am Stuttgarter Platz

Weniger Streifenwageneinsätze in Wilmersdorf? Polizei beruhigt Anwohner und dementiert Gerüchte

