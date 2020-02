Unsere Leute-Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf mehr als 183.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer donnerstags, aus Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Hier einige Themen im Überblick.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) meldet sich Christian Hönicke unter anderem mit diesen Themen:

Die U-Bahn-Debatte geht weiter: Baucht Pankow die U10 - und die Verlängerung der U2? In der Politik bahnen sich interessante Koalitionen an, die sich für einen Neu- beziehungsweise Weiterbau aussprechen. Doch es gibt auch Stimmen, die vom kostspieligen U-Bahn-Bau abraten. Kaum ein Newsletter-Thema hat jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit so viele Reaktionen hervorgerufen. Nachdem wir im Newsletter letzte Woche über die Forderung der CDU berichtet hatten, die neue U-Bahn vom Alexanderplatz über Weißensee bis hoch nach Buch zu bauen, meldeten sich LeserInnen, VerkehrsplanerInnen und PolitikerInnen beim Newsletter-Autor, der die Debatte nun fortschreibt. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Kinder-Notruf: Wie geht es weiter bei „Moritzhof“ und "Kolle 37"?

Nach zwei schweren Unfällen: Anwohner in Heinersdorf fordern Zebrastreifen

Beliebtes Restaurant macht dicht: Wird Niederschönhausen zur Gastronomie-Wüste?

Ausgezeichnet: Wilhelmsruh gewinnt Kiez-Entwicklungspreis

Baumfällungen: Anwohner gegen Bezirksamt

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Corinna von Bodisco unter anderem über:

"Ich zeig dir meine Welt"-Projekt mit Einwegkamerafotografien von Menschen ohne und mit Obdach

Italienisches Karnevalsgebäck über die Faschingszeit hinaus im Graefekiez

Wie steht es um die "Köpi"?

Neuigkeiten aus der BVV: Bieterverfahren am Kotti, Mietendeckel, Hotline für Spritzenfunde?

Berlinale-Matheaufgaben, Sabbatjahr, Tagesspiegel-Leserjurorin Heike Bottke nonstop auf der Berlinale

"Berlin Oranienplatz" bald im Gorki Theater

SPD-Antrag auf Modellversuch für einen späteren Schulbeginn

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz, seine Themen zum Beispiel:

Starallüren: Wie ein kritischer sozialdemokratischer Leser für die Selbst-Nominierung des Südwest-Newsletters für den Grimme Online Award sorgte

„Verständnis ist ein guter Anfang für Veränderung“: Schauspielerin Lena Urzendowsky aus Lichterfelde im Nachbar-Gespräch

Vanilleeis, Fotohotspot für Hochzeitspaare und eine neuer Platz: Planer haben eine Vision für Zehlendorf-Mitte

Car-Sharing im Außenbezirk – was sind Ihre Erfahrungen?

Jazz- und Bluestage in Lichterfelde

Chancen ergreifen: Fraueninfobörse am 6. März im Rathaus Zehlendorf

Wissenschaft für Alle: FU informiert über die neuesten Erkenntnisse zum Coronavirus SARS-CoV-2

Diskussion: Ist Kunst lehrbar? Ist Kunst lernbar?

Stark umfochten: Im Südwesten wird um den "Steglitzer Bär 2020" gekämpft

Bild-Analyse: Hoch gingen die Wellen her – doch das Brückenbild zeigt nicht den Teltow- sondern den Finowkanal

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.