Mehr Platz in Prenzlauer Berg Das ist der Plan für die neue City-Piazza im Bötzowviertel

Kein Baum spendet Schatten, keine Bank lädt zum Verweilen ein. Stattdessen vollgestellt mit E-Scootern und von geparkten Autos umgeben: So unwirtlich präsentiert sich der bisher namenlose Dreiecksplatz in der Hufelandstraße Ecke Am Friedrichshain in Prenzlauer Berg.

Künftig soll es hier deutlich angenehmer zugehen. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat nämlich beschlossen, den Platz umzugestalten und mehr Aufenthaltsqualität für die Nachbarschaft zu schaffen. Auch ein Mahnmal für die mehr als 800 jüdischen Menschen, die zur Zeit des Nationalsozialismus im Bötzowviertel lebten, könnte aufgestellt werden. Mehr über die Pläne erfahren Sie im neuen Pankow-Newsletter am Donnerstag.

Schlechte Aussichten für Friedhofs-Bebauung? Eigentümer kontert Bezirksamts-Aussagen zum Naturschutz und sieht „gesamtstädtische Bedeutung“ für das Projekt Georgen-Parochial-Friedhof III

Schutz vor Verdrängung: Neues Milieuschutzgebiet im Bezirk soll im Februar aufgestellt werden – das Bezirksamt präsentiert den Zeitplan

Poller da, Poller weg: Wie Bezirk und Autofahrer in der Fahrradstraße Ossietzkystraße Katz und Maus spielen

500 Meter U-Bahn, 50 Kilometer Straßenbahn: Linke stellt Verkehrskonzept für Pankows Norden vor

Sorge um den kleinen Bruder des Weißen Sees: Muss der Faule See demnächst entschlammt werden?

Temporäre Spielstraßen vor dem Aus? Initiativen reagieren geschockt auf neue Senats-Richtlinie

