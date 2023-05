Müllteppiche nach 1. Mai in Berlin-Kreuzberg „Flächendeckend Glas, Leichtverpackungen und anderer Unrat“

Nach dem 1. Mai bleibt in den Parks vor allem eins liegen: Müll. Eine Leserin berichtete uns von „apokalyptischen Zuständen“ im Görlitzer Park. So schlimm sei es noch nie gewesen. Die Fotos von Antje Kapek zeigen den flächendeckenden Müllteppich auf der Parkwiese.

Eingesammelt wurde der Dreck von 100 BSR-Mitarbeiter:innen – von 2 Uhr nachts bis gegen 13.20 Uhr am Tag nach der großen Party waren sie im Einsatz. Schwerpunkte seien die Skalitzer-, Oranien-, Adalbert-, Mariannen, Schlesische, Köpenicker, Wiener Straße sowie Schlesisches Tor und das Umfeld der Skalitzer Straße gewesen, teilt ein BSR-Sprecher auf Anfrage mit.

Das Fazit: Insgesamt 185 Kubikmeter Müll wurde eingesammelt und zusammengekehrt – ein Drittel davon (60 Kubikmeter) allein im Görlitzer Park. Dieser sei „flächendeckend mit Glas, Leichtverpackungen und anderem Unrat verschmutzt. Hier gab es in diesem Jahr keine Eingangskontrollen, was zu einer erheblichen Steigerung der Abfallmengen führte“, berichtet BSR-Sprecher Thomas Klöckner. Die Mengen seien jedoch ähnlich viel wie vor der Pandemie gewesen.

185 Kubikmeter Müll wurden von der BSR nach dem 1. Mai eingesammelt.

„Es ist schon ziemlich daneben, seinen Müll einfach liegenzulassen. Wer volle Weinflaschen in den Park schleppen kann, kann ohne Probleme auch leere wieder mitnehmen. Das nicht zu tun, ist ziemlich egoistisch, respektlos ggü. allen Anderen und Ausdruck mangelnder Erziehung“, ärgert sich die verkehrspolitische Grünen-Sprecherin Kapek.

Die Mitarbeiter:innen der BSR und zum Teil vom Bezirk haben die Müllteppiche zusammengekehrt. © Antje Kapek

Der Bezirk teilte nach dem 1. Mai mit, eine Sonderreinigung von Grünanlagen im Bezirk durch einen Dienstleister beauftragt zu haben. „Es ist sofort am 2. Mai intensiv gereinigt worden“, heißt es vom Bezirksamt. Eine Kontrolle des Straßen- und Grünflächenamtes vor Ort habe gezeigt, dass der Görlitzer Park aktuell aufgeräumt und in einem guten Zustand sei, ebenso der Urbanhafen, der Mariannenplatz und der Böcklerpark. Einige „Feinreinigungsarbeiten“ stünden noch aus, auch die Kiezhausmeister packen mit an.

Im neuen Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg berichtet Corinna von Bodisco über diese Themen für Sie:

Bilanz nach dem 1. Mai

Fliegerbombe nahe Ostbahnhof gefunden

Nach Gesprächsangebot der Eigentümer: Kauft der Bezirk das Wohnquartier Weberwiese?

Radbahn U1: Machbarkeitsstudie plädiert für Sperrung der nördlichen Skalitzer Straße

Aktionsgemeinschaft will gegen Hochhausprojekt im Gleisdreieckpark klagen

„Wir wollen doch nur tanzen“ – Tanzschule „taktlos“ feiert 40-Jähriges

Spenden für Stadtbäume

Audiowalk zur Geschichte des Anhalter Bahnhofs

Kidical Mass vom Frankfurter Tor

Führung zur Erneuerung der Uferwege am Urbanhafen

