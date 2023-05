Nach Brand in Pflegeeinrichtung Berlin-Lichtenberg ehrt Lebensretter

Der Lichtenberger Bezirkstaler geht im April an zwei Mitarbeitende der Pflegeeinrichtung „Käthe Kern“ in der Woldegker Straße für ihren selbstlosen Einsatz während eines Brandes in der Einrichtung am Vormittag des 27. März 2023.

Die diensthabenden Pflegekräfte Jean Kube und Frank van der Brelie hatten zum Teil unter Gefahr für die eigene Gesundheit die Heimbewohner:innen gerettet. Dies wurde nun mit der Verleihung des Bezirkstalers gewürdigt.

20 weitere Mitarbeitende der Pflegeeinrichtung, die ebenfalls an der Rettungsaktion und Versorgung der Bewohner:innen während des Brandes beteiligt waren, erhielten eine Belobigungs-Urkunde des Bezirksamts Lichtenberg.

Bei dem Brand sind trotz aller Anstrengungen zwei Menschen an einer Rauchgasvergiftung gestorben. „Nur dem selbstlosen Einsatz der Pflegekräfte ist es zu verdanken, dass keine weiteren Opfer zu beklagen waren“, teilte das Bezirksamt mit. „Sowohl die Heimleitung als auch die Mitarbeitenden haben vorbildlich gehandelt, um Schlimmeres zu verhindern. Mit der Verleihung des Bezirkstalers und den Belobigungen möchten wir dafür unseren Dank ausdrücken.“

Der Lichtenberger Bezirkstaler ist eine regelmäßige Anerkennung für Ehrenamtliche. Gewürdigt wird Engagement, das sonst unsichtbar bliebe, oft jenseits etablierter Vereine und Organisationen. Begründete Vorschläge für die Ehrung können Initiativen, Vereine, Unternehmen oder Einzelpersonen einbringen und per E-Mail an das Bezirksamt senden: engagement@lichtenberg.berlin.de

Dieser Text stammt aus dem Tagesspiegel-Newsletter für den Bezirk Lichtenberg

