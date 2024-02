Nach Umzug der Polizei Berlin-Lichtenrade Kontaktbüro für Besucher in Bibliothek eröffnet

Nach dem temporären Umzug des Polizeiabschnitts 47 von Lichtenrade nach Lankwitz wurde diesen Mittwoch (21. Februar) ein Kontaktbüro für Besucher:innen eröffnet.

Damit die Mitarbeiter:innen weiterhin in Lichtenrade ansprechbar sind, wurde in der Stadtteilbibliothek Edith-Stein in der Steinstraße 41 im erste Obergeschoss ein temporäres Kontaktbüro eingerichtet. Besetzt ist es montags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr und freitags von 11 bis 13 Uhr.

Das Kontaktbüro sei eine Anlaufstelle für alle Anliegen, welche einen örtlichen Bezug zu Mariendorf, Marienfelde und Lichtenrade haben. Für diese Ortsteile des Bezirks Tempelhof-Schöneberg ist der Polizeiabschnitt 47 verantwortlich. Interessierte können im Kontaktbüro Informationsmaterial erhalten und sich zu polizeilichen Themen beraten lassen.

Grund für den temporären Umzug der Polizei in die Eiswaldtstraße 2-18 nach Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) sei eine dringend notwendige Sanierung des 35 Jahre alten Dienstgebäudes am Lichtenrader Damm 211. Rund ein Jahr soll es dauern, bis die Beamt:innen und Mitarbeiter:innen zurückkehren.

