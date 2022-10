Neue Idee fürs Berliner Kranzler Eck Früheres „Karstadt Sports“-Kaufhaus am Kudamm wird zum Kulturzentrum

Vor zwei Jahren schloss das Sportkaufhaus Karstadt Sports im Berliner Kranzler Eck, seitdem steht das ursprünglich als Bilka-Warenhaus bekannte Gebäude zwischen Kudamm, Joachimsthaler Straße und Kantstraße in Charlottenburg leer. Jetzt gibt es endlich neue Pläne: Im Frühjahr 2025 soll ein multifunktionales Kultur- und Veranstaltungszentrum eröffnen.

Das gab die Investmentgesellschaft „AXA IM Alts“, die zum Versicherungskonzern Axa gehört, am Dienstag als Eigentümerin des Kranzler Ecks bekannt. Eine „prominente Kultureinrichtung“ aus Berlin habe einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet, teilte eine Sprecherin mit. Den Mieternamen dürfe sie noch nicht nennen, sagte sie auf Nachfrage.

In dem Gebäude würden künftig „die neuesten Innovationen in Kunst, Wissenschaft und Technologie zusammengeführt, um spektakuläre und beeindruckende Ausstellungs- und Veranstaltungsräume zu schaffen“, heißt es.

Das erklärte Ziel lautet, „Kreativität und Unternehmertum“ zu fördern. Das Konzept umfasse „gemeinschaftliche Arbeitsbereiche“, Läden, Cafés, ein Restaurant mit einer Dachterrasse sowie „soziale Treffpunkte“ und Grünflächen im Außenbereich. Die Haustechnik soll modernisiert werden, aber die denkmalgeschützte Fassade erhalten bleiben.

Insgesamt besteht das Kranzler Eck alias Victoria-Areal aus sechs Bauten mit Büros, Geschäften, dem Lindner Hotel sowie Gastronomie – darunter ein Teil des einst berühmten Café Kranzler, von dem allerdings nur die alte Rotunde übriggeblieben ist.

Das Billig-Kaufhaus Bilka hatte in den 1950er-Jahren eröffnet. Wie es 1956 aussah, hat die Tagesspiegel-Bezirksredaktion schon einmal auf Twitter gezeigt. Später nutzte Karstadt Sports 24 Jahre lang das Gebäude – bis der Mutterkonzern Signa trotz vieler Proteste die Räumung im Oktober 2020 beschloss und dafür wirtschaftliche Gründe nannte.

Nach Tagesspiegel-Informationen prüfte der Vermieter danach unter anderem eine Umwandlung in ein großes Fitness- und Wellnesszentrum. Die Corona-Pandemie soll die Mietersuche stark erschwert haben.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf regte an, in einem Teil der Räume ein jüdisches Kulturzentrum anzusiedeln. Von dieser Idee erzählte der damalige Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) dem Tagesspiegel bereits im Jahr 2021. Inzwischen ist er für andere Ressorts zuständig. Ob sein Vorschlag noch eine Chance hat, ließ sich am Dienstag zunächst nicht klären.

