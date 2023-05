Neuer Kita-Förderatlas für Berlin-Mitte In Gesundbrunnen werden die Plätze knapp

Jedes Jahr veröffentlicht die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie den Förderatlas für Kindertagesstätten. Darin ist in fünf verschiedenen Kategorien aufgelistet, in welchen Kiezen die Versorgung mit Plätzen ausreichend ist, wo der Bedarf steigt und wo er sinkt. Rund 182.000 Kita-Plätze und 5000 Tagespflegeplätze konnte das Land Berlin zum Jahresende 2022 anbieten, doch es werden noch mehr benötigt.

Angespannt ist die Lage vor allem in den beiden Gebieten Osloer Straße und Brunnenstraße Nord. Rund 5000 Kinder insgesamt unter sieben Jahren leben derzeit hier, der Bedarf an Kitaplätzen ist steigend, die Platzreserven sind ausgeschöpft. Auch in Moabit West und im Parkviertel gibt es keine Reserven mehr, der Bedarf sinkt dort laut Förderatlas allerdings.

In den Gebieten Wedding Zentrum, Tiergarten Süd, Regierungsviertel und Alexanderplatz hingegen steigt der Bedarf derzeit, aber auch hier gibt es nur noch wenig Plätze.

Mit 3345 Kindern unter sieben Jahren ist das Einzugsgebiet Alexanderplatz das größte im Bezirk Mitte. Rund um die Brunnenstraße Süd gibt es, anders als 2022, hingegen keine Probleme, hier sinkt der Bedarf. Gleichzeitig gibt es genügend Platzreserven durch den stetigen Ausbau des Angebots an Kita- und Tagespflegeplätzen.

