Als das Milieuschutzgebiet um den Klausenerplatz in Kraft trat, waren viele Charlottenburger Mieter enttäuscht darüber, dass zwei Wohngegenden um die Schloßstraße und den Amtsgerichtsplatz nicht einbezogen wurden. Nun soll sich das ändern, wenn es nach dem Willen der rot-grün-roten Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung geht. Für die zwei Quartiere soll das Bezirksamt "schnellstmöglich" einen vorbereitenden Aufstellungsbeschluss fassen und der BVV innerhalb eines Jahres eine Beschlussvorlage für eine "soziale Erhaltungsverordnung" (so die amtliche Bezeichnung) vorlegen. Das fordern die Fraktionen der SPD, Grünen und Linken in einem gemeinsamen Antrag, der in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses gegen die Stimmen der CDU, FDP und AfD angenommen wurde. Auch in Wilmersdorf soll erneut geprüft werden, ob die Voraussetzungen für Milieuschutzgebiete dort erfüllt sind. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Coronavirus-Update: Wo die verschärfte Maskenpflicht gilt

Politiker fordern Tempo 30 und autofreie Zonen auf dem Kurfürstendamm

Früherer Leiter der Bahnhofsmission ausgezeichnet

Autotunnel am Bundesplatz soll weg

Sperrgutmärkte zur Müllvermeidung geplant

So gelangen Sie bald schnell zum Flughafen BER

