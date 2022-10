Russische Inschriften an Bäumen Berliner Bezirk lässt Hinweistafeln aufstellen

Was machen kyrillische Buchstaben auf Bäumen im Schlosspark Biesdorf? Die Rote Armee hatte Park und Schloss nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges für einen Friedhof beschlagnahmt. Von 1946 bis 1958 war er Ruhestätte für 462 Soldaten, Offiziere und zivile Tote. Heute erinnern an den Friedhof noch einige Birken, eingeschnitzte, kyrillische Buchstaben in alten Linden und ein Stück der Friedhofsmauer links der Auffahrt zum Schloss von der B1/5.

Was es mit den Buchstaben zu bedeuten hat, sollen künftig Hinweisschilder erläutern. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung auf ihrer Sitzung am 20. Oktober beschlossen.

Auch im Berliner Umland sind vielerorts kyrillische Schriftzeichen zu entdecken. Denn rings um die Stadt waren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Soldaten der sowjetischen Armee stationiert. Und die verewigten sich gern mit dem Messer in Baumrinden. Wer mit offenen Augen durch die Wälder spaziert, kann die Buchstaben entdecken.

Zu sehen sind kyrillische Inschriften zudem im Reichstagsgebäude. Sie wurden bei der Sanierung wiederentdeckt und stammen aus dem Mai 1945, als sowjetische Soldaten das Haus eroberten. Während sexistische oder rassistische Texte in Abstimmung mit Russland entfernt wurden, blieben die Übrigen erhalten. Daraus ist sogar ein Buch entstanden, das der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2017 als Gastgeschenk überreicht – an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

