Seegottesdienst am Badesee Unterm Talar tragen die Pfarrer Flip-Flops

Am Wochenende lädt die evangelische Kirche um Kladows Dorfpfarrer Nicolas Budde zu drei besonderen Terminen ein. Was ist los, Pfarrer? „Am Sonnabend findet um 18 Uhr der Literaturgottesdienst in der Dorfkirche statt. Es geht um ‚Die Erfindung des Lebens‘ von Hanns-Josef Ortheil und die Lake Shore Singers begleiten den Gottesdienst musikalisch. Außerdem feiern wir am Sonntag um 10.30 Uhr unseren Seegottesdienst im Bootshaus am Groß Glienicker See“, meldet Pfarrer Budde aus dem Süden von Berlin-Kladow. Dort liegt der beliebte Badesee.

In den letzten Jahren kamen 250 Besucher zu diesem feierlichen Ereignis an den Badestrand, das auch in diesem Jahr gemeinsam mit Pfarrer Alexander Remler (Schilfdachkapelle) und Pfarrerin Gundula Zachow (Dorfkirche Groß Glienicke) stattfindet. Die Landesgrenze verläuft durch die Mitte des Sees; die andere Hälfte gehört zu Potsdam, also Groß Glienicke.

Die Dorfkirche Kladow wird von Pfarrer Budde betreut. © André Görke

„Wir freuen uns wieder auf die Taufen im See und auf den Familiengottesdienst zum Thema Taufe und Schöpfung“, so Budde. Hier ein Foto, wie sommerlich leger das Fest stattfindet.

Die Pfarrer von Kladow beim Fest am Ufer des Glienicker Sees. Achten Sie mal auf die Schuhe von Pfarrer Budde! © privat/Schilfdachkapelle

Pfarrer Remler aus der Schilfdachkapelle und die kleinen Gäste bei der Taufe im See. © privat/Schilfdachkapelle

2021 kam es zu Problemen mit 250 Gästen, weil Musiker und betagte Familienmitglieder die Schranke zum Festgottesdienst nicht passieren durften und mit Geschenken und Musikinstrumenten nicht auf den Parkplatz kamen. Sie mussten weit entfernt parken und durch die Hitze eilen. „Wir mussten die Posaunen durch die Hitze schleppen“, klagten Besucher hinterher im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Der Unmut bei den Gastgebern war groß. Ob es wohl diesmal besser läuft?

Noch ein dritter Tipp von Pfarrer Budde, diesmal aus dem Kladower Zentrum: „Am Sonntag um 17 Uhr singt der Gofenberg-Chor im Gemeindehaus an der Dorfkirche. Es werden jiddische und hebräische Lieder gesungen. Es sind fröhliche, sentimentale und auch traurige Lieder, mit Chorleiter Konstantin Nazarov am Klavier.“ Infos zu den Terminen: www.evangelische-kirche-in-kladow.de.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Diese Trockenheit! Blaulicht und Brunnen am Golfplatz Gatow

Open Air Kino : Die Chefin im Interview über Elvis Presley, Kino-Fans und die Großsiedlung Heerstraße Nord in den 70ern

: Die Chefin im Interview über Elvis Presley, Kino-Fans und die Großsiedlung in den 70ern U-Bahnhof Altstadt Spandau: drei Monate kein Halt

Spandau: drei Monate kein Halt Pichelsdorfer Straße: M36 kehrt nach drei Jahren zurück

kehrt nach drei Jahren zurück Altstadt-Fest statt Havelsause: News zum großen Tauffest

CDU bremst Berlins Bezirke aus : Fahrradprojekte zurück auf null?

: Fahrradprojekte zurück auf null? Wilhelmstraße und U-Bahnhof Ruhleben : neue Radwege in Planung

: neue Radwege in Planung Kladow, Gatow, Klosterstraße: neue Staufallen überall

überall Parkhaus in Flammen: THW und Opfer berichten aus der Großsiedlung Heerstraße Nord

berichten aus der Großsiedlung Heerstraße Nord Partyboot stößt mit Güterschiff zusammen: DLRG rettet Verletzte

rettet Verletzte Mit Tempo 70 am Ufer lang: Polizei jagt kriminelle Jet-Ski-Raser

Lily-Braun-Schule : Spenden und News zum ramponierten Flügel

: Spenden und News zum ramponierten Flügel Kiezkamera: Als der SC Staaken um die deutsche Meisterschaft im Stadion von Bayern München spielte

um die deutsche Meisterschaft im Stadion von Bayern München spielte Zitadelle: Musikfestival der Martin-Buber-Schule

Jugendchor aus Kiew im Johannesstift

im Johannesstift Seegottesdienst am Kladower Badestrand

Gesucht: Berlins Amateursportler des Jahres

des Jahres 10 Jahre Klimawerkstatt : das Sommerfest

: das Sommerfest Vier Spandauer Polizisten ermordet : Erinnern an Nazi-Verbrechen

: Erinnern an Nazi-Verbrechen Tanzfest in Staaken

Postbrache, Plus und leere Brachen: Google Street View in Spandau

....und noch mehr aus Spandau lesen Sie im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter tagesspiegel.de/leute