Spandau kommt in Frühlingslaune! Und die beliebte Eisdiele macht auch schon auf

Spandau kommt ziemlich schnell in Frühlingslaune: Es gibt viele News vom frischen Havelufer - ob zur DLRG, den Badestränden oder von Baustellen an beliebten Uferwegen. Eine der besten Eisdielen im Bezirk (Italien, nicht Florida!) startet in die Saison. Familien zieht’s auch ins Freie: Deshalb berichtet der Spandau-Newsletter auch über das beliebte Berliner Osterfeuer und nennt viele Frühlingstipps. Den Spandau-Newsletter gibt es einmal pro Woche, immer dienstags und kostenlos hier: tagesspiegel.de/bezirke.

Doch das ist nicht alles: Hier eine kleine, schnelle Vorschau, welche Themen Sie im neuen Spandau-Newsletter finden.

Große Tagesspiegel-Umfrage : Wie gut finden Sie Spandau?

: Wie gut finden Sie Spandau? Geht ein beliebter Spandauer Schulleiter zu Hertha BSC?

Rathaussitzung: Trauer, Bier und Mittelinseln - und wie viele Ja-Stimmen der AfD-Stadtratskandidat diesmal erhielt: viele News aus dem Rathaussaal

- und wie viele Ja-Stimmen der diesmal erhielt: viele News aus dem Rathaussaal Spandaus Badestrände in Brüssel: Wo die EU in diesem Sommer hinschaut

in Brüssel: Wo die EU in diesem Sommer hinschaut So viele wie seit 25 Jahre nicht: Die DLRG wählt vor dem Saisonstart eine neue Spitze

wählt vor dem Saisonstart eine neue Spitze Kegelhalle Siemensstadt : Frust und Freude auf der Baustelle nach der Tagesspiegel-Geschichte in der letzten Woche

: Frust und Freude auf der Baustelle nach der Tagesspiegel-Geschichte in der letzten Woche Osterfeuer Gatow: die ersten Details zum großen Fest

Gatow: die ersten Details zum großen Fest Über 1000 Mitglieder bekommen was in den Magen: Berlins großer Golfclub mit neuer Gastro

mit neuer Gastro So viele Türken leben in Spandau

leben in Spandau Wachschutz-Ärger in der Zitadelle - und in der Bibliothek ebenfalls

in der Zitadelle - und in der Bibliothek ebenfalls Wird heute die Carossastraße umbenannt in Minna-Villain-Straße ?

? Tiefwerder Wiesen : Mein Besuch im Paradies und eine wichtige Leser-Entdeckung

: Mein Besuch im Paradies und eine wichtige Leser-Entdeckung Viele Kulturnews: Orgel, Klassik, Jubiläum im Kulturhaus und Frauenkunst am Havelufer...

und Frauenkunst am Havelufer... Viele Termine: Wald-Ausflüge, Saatgut-Börsen, Vogelwelten, Saisonstart in Spandaus bester Eisdiele ...

... Sport: Applaus für Blinden-Tauchclub und 50 Jahre Gymnastik in Kladow - das Jubiläum

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auf mehr als 285.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon. Probieren Sie uns aus! Unser lokales Angebot finden Sie unter tagesspiegel.de/bezirke.