Willkommen im Berliner Südwesten! Dieser Kahn wird ab Donnerstag, 24. Juni, im BVG-Auftrag Berlins beliebteste Fähre F10 verstärken. Die pendelt zwischen dem S-Bahnhof Wannsee und dem Hafen in Berlin-Kladow. Name: „MS Condor“. Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Das rüstige Bötchen stammt aus einer Epoche, als Georg Ramin Bürgermeister im Rathaus Spandau war und der Benzinpreis bei umgerechnet 28 Cent lag. Ist also schon zwei, drei Tage her, 1954 war’s.

Der Clou: Die MS Condor – mit Salon und ordentlich Patina – hat ihren Namen erst seit 1966 und hieß vorher „MS Irene“. Und, jetzt kommt’s, sie wurde 1954 in Spandau zusammengeschweißt. Auftraggeber war die alte Reederei Steffke; die Rohbau-Arbeit erledigte die „Wiese-Werft“ am Südhafen.

Na dann: Willkommen zuhause in Spandau! Das Schiff gehört der „Stern&Kreis“ und bietet 100 Leuten Platz. Sie soll in den Sommerferien als BVG-Verstärkerfahrt zwischen Kladow und Wannsee eingesetzt werden – vom 24. Juni bis 8. August.

Damit fährt alle 30 Minuten ein Schiff. Fahrzeit: 20 Minuten, AB-Ticket reicht. Vor einem Monat hatte ich Ihnen hier die Pläne exklusiv vorgestellt. Der Clou: Das Schiff hat sogar ein Oberdeck an der frischen Luft, wie früher. Das reguläre Boot der BVG (die "MS Wannsee" ist seit 2014 im Einsatz) ähnelt eher einem schwimmenden Schuhkarton mit geschlossenen Fenstern.

Zuletzt war die MS Condor als Ausflugsschiff zwischen Treptow und City West im Einsatz. Foto: Stern&Kreis

Nach 70 Jahren Debatte (mindestens!) und 2455 CDU-Forderungen (gefühlt!) hat der Senat damit auf das Durcheinander an den Ausflugstagen reagiert. In der Coronakrise hatten die Warteschlangen extrem zugelegt – die Leute hielten Abstand, nur die Hälfte durfte aufs Boot. Folge: völlige Überfüllung. Doch weil die Verkehrsverwaltung um Regine Günther, Grüne, nicht gerade mit kreativer Schnelligkeit auffiel, dauerte das alles 13 Monate. Bis jetzt.

Von 10.30 bis 19.30 Uhr ist das Verstärkerschiff in den Sommerferien im Einsatz und fährt immer zur vollen Stunde in Kladow und zur halben Stunde in Wannsee.

2008 fand eine Modernisierung des Schiffes statt, inklusive Fahrgastraum, WC-Anlage und einer Neumotorisierung. Allerdings ist das Boot nicht barrierefrei. Wer mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrrad kommt, nutzt wie bisher die „MS Wannsee“. Mööp.

Noch ein Hinweis, falls jemand mit dem Bus zum Kladower Hafen fahren will: In den Ferien ist der Ritterfelddamm voll gesperrt. Betroffen sind die Linien 135, 234, X34. "Die Straße bricht regelrecht auseinander".

