Hier wurde vor 60 Jahren "Butter Lindner" gegründet, hier gab’s mal viele Geschäfte, sogar Behördenbüros: Die einst so stolze Pichelsdorfer Straße in Berlin-Spandau soll bis 2023 aufgemöbelt werden. Die Pläne zur Einkaufsmeile standen hier im Dezember. 70 Bäume fallen, 120 werden neu gepflanzt. Es gibt mehr Platz für Fußgänger, viele Bänke, andere Bushaltestellen. Der Umbau war neulich erst Thema im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

Nach dem Kettensägen-Einsatz im Februar (hier ein Foto) geht’s ab Mai auf der Straße los: Ein halbes Jahr ist die Pichelsdorfer zwischen Ziegelhof und Metzer Platz gesperrt. Die Busse kurven alle über die Adamstraße zum Melanchthonplatz und weiter gen Norden. Wird also gut eng auf der Wilhelmstraße. Die Pläne wurden jetzt im Rathaus vorgestellt.

Zur Entlastung wird auf beiden Seiten eine Busspur zwischen BBO und Ziegelhof auf die Straße geklebt. Nachts können Anwohner dort parken, tagsüber haben die BVG-Busse zwischen 7 und 18 Uhr Vorrang. Und weil die Parkplätze wegfallen, sollen Autofahrer die Hundewiese am Barfly nutzen und vollparken. Willi macht sein Häufchen dann bitte so lange woanders. Ab Frühjahr 2022 wird der Abschnitt Metzer Platz bis Weißenburger Straße erneuert, im Anschluss folgt der restliche Abschnitt.

Aktuell wird nicht weit entfernt an der Klosterstraße gebaut: Auch dort wird die Straße umgestaltet. Die Fahrbahnen werden verschwenkt. Die Details, die Folgen für Kinderwagen, Radverkehr und Fußverkehr hat Stadtrat Frank Bewig, CDU, jetzt im Spandau-Newsletter erklärt.

Die Bäume an der Pichelsdorfer Straße werden gefällt. Nach dem Buddeln im Untergrund kommt neues Grün. Foto: Konstantin Otto

Lesen Sie mehr aus dem Kiez: Unter der Pichelsdorfer Straße Ecke Adamstraße könnte in einigen Jahren ein neuer U-Bahnhof entstehen: Hier im Spandau-Newsletter nennen wir Ihnen die Details.

