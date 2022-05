Kanu-Polo in Berlin: Mädchen-Offensive bei den Havelbrüdern. „Am 21. Mai findet bei uns auf dem Vereinsgelände erstmalig der Girls Day statt“, erzählte jetzt Jutta Füssel aus der Kanupolo-Zentrale des KSVH dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Das „H“ steht für Havelbrüder, und der Verein hat seinen Sitz auf der Insel Eiswerder in Hakenfelde.

„Wir wollen Mädchen diese tolle Sportart zeigen und sie können sich auch gleich ausprobieren.“ Eine Top-Sportlerin ist auch vor Ort: Hannah Kunz, 20. Sie war etliche Male Deutsche Jugendmeisterin, zwei Mal U21-Europameisterin und reist nun mit der Nationalmannschaft im Juli zu den World Games. Füssel: „Wir freuen uns auf alle Mädchen, die Lust haben, den besten Sport der Welt kennenzulernen und in Hannahs Fußstapfen zu treten.“ Die Anmeldung zum Girls Day erfolgt auf der Homepage www.ksvh.de

Blau-Weiss Spandau: Umzugspläne an der Wilhelmstraße. Der Fußballverein Blau-Weiss Spandau um Tom Hüsemann muss seinen Sportplatz verlassen, weil der abgerissen wird, inklusive Vereinsheim „Zum Endspiel“. Das haben die Fußballer der 2. Mannschaft übrigens gerade frisch gestrichen, gucken Sie mal hier. Grund für den Abriss ist der Neubau der Bertolt-Brecht-Schule nebenan: Die Pläne waren wochenlang Thema hier im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau, mit allen Details und erster Skizze zur Neuaufteilung des Areals. Die BBO ist Spandaus größte Schule. Der neue Sportplatz entsteht etwa 40 Meter südlich auf Höhe der „Hundewiese“. Das alles erklärte jetzt Spandaus Sportstadtrat Frank Bewig, CDU, vor Ort. „Auf Grund des Schulneubaus werden das Großspielfeld und das Vereinshaus mittelfristig verlegt werden müssen“, sagte Bewig, aber: „Ich werde gemeinsam mit meinem Schul- und Sportamt alles daran setzen, dass der Verein an diesem Standort eine Zukunft hat.“

Neue Boulebahn am Stadion Hakenfelde. Das schreibt Thomas Bialkowski als Chef vom Verein DJK an den Spandau-Newsletter: „Im Juni weihen wir unsere neue Boulebahn an der Hakenfelder Straße 30 ein.“ Wer DJK noch nicht kennt: Das Kürzel steht für „Sportvereinigung Deutsche Jugendkraft Spandau“. Der Sportverein hat 140 Mitglieder und wurde am 1955 in der Pfarrgemeinde St. Wilhelm in der Wilhelmstadt wiedergegründet („In der Zeit des NS-Regimes war der DJK wie viele andere Verbände auch verboten“.) ‚Sport um der Menschen willen‘ ist einer der Leitsätze des katholischen Sportverbandes DJK. Im Netz: djk-spandau.de

Team Kladow.

SF Kladow: 500 Zuschauer bei der Judo-Meisterschaft. Nach drei Jahren Pause („wegen Corona und Baumaßnahmen“) fanden in der Sporthalle der Ritterfeld-Grundschule in Kladow die offenen Meisterschaften statt. „Das ist das größte Judoturnier Spandaus mit 250 Teilnehmern aus 27 Vereinen und 500 Zuschauern“, schreibt Dirk Balke, 53, Judo-Chef bei den Sportfreunden an den Spandau-Newsletter. Oben sehen Sie ein Foto u.a. mit ihm, mit Bürgermeisterin Carola Brückner, SPD, und Kladows Budo-Chefin Josephin Krause. Dirk Balke steckt auch hinter der Initiative, die den Judosport fördern will. „Für die Sportfreunde Kladow schlägt mein Herz seit über 25 Jahren. Zukünftig sehe ich es als meine Aufgabe an, den Judosport in Spandau zu pushen“, hat er mir vor einem Jahr im Newsletter erzählt. Jetzt gibt es auch eine neue Internetseite, hier ist sie: spandau-gemeinsam-fuer-judo.de

Was für eine Freude: Die Handballerinnen des VfV bitten um lokale Unterstützung im Endspiel am Wochenende. Screenshot: Facebook

VfV Spandau: Frauen sind Oberliga-Meister. Die gute Nachricht kam nach dem Training: Die Handballerinnen des VfV sind drei Spieltage vor Schluss Meister der Oberliga, die von der Ostsee bis zum Spreewald reicht. Nächstes Heimspiel: am 13. Mai gegen Neubrandenburg, 19.30 Uhr am Falkenseer Damm. Das letzte Woche angekündigte Berliner Pokalfinale war leider kurzfristig und ohne Angaben von Gründen verschoben worden. Aber dazu gibt es im nächsten Spandau-Newsletter Neuigkeiten: Denn Spandaus beste Handballerinnen haben sich fix bei uns gemeldet....

Ruder-Klubhaus: Kunst an der Freybrücke. Spandaus Vereinsheime werden zu Kulturorten. Letzte Woche ging’s um die neue Ausstellung im „Deutsch-Britischen Yachtclub“ in Kladow, diesmal um eine Vernissage im Klubhaus des Spandauer Ruder-Clubs Friesen an der Freybrücke (Wilhelmstadt). „Meine Ausstellung öffnet im frisch renovierten Spandauer Ruder-Club Friesen am Sonntag, 15. Mai, 13 Uhr bis 18 Uhr“, schreibt mir Malerin Barbara Haag (lebt sonst nahe dem Ku’damm). Neben Kunst an den Wänden gibt es Sekt, Kaffee und Kuchen ist auch erhältlich, und sowieso ist die Lage an der Havel schön. Der Clou: „Der singende Koch Etienne van der Nest, der die Gastronomie übernommen hat, wird einige Songs singen.“ Adresse: Mahnkopfweg 6. Wer ein erstes Bild sehen will, kann ja mal in den aktuellen Spandau-Newsletter gucken.

American Football aus Spandau: Bulldogs gewinnen. Saisonstart auch bei den Spandau Bulldogs (wurden 1988 am Kiesteich gegründet), die ihr erstes Spiel am Wochenende 54:6 gewonnen haben haben. Das erste Heimspiel findet am 22. Mai, 15 Uhr, im Schleusener-Stadion statt. Gegner sind die Berlin Rebels Prospects, die zum SC Charlottenburg gehören. spandau-bulldogs.de

Hier einige der aktuellen Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

- Kita-Atlas: Familienstadtrat spricht im Newsletter über die konkrete Lage in Spandau

- Hunde, Ponys, Plüsch-Einhorn: Tier-Gottesdienst in Staaken

- Kalter Krieg in Moskau: Wladimir Kaminer spricht im Luftwaffenmuseum Gatow

- Musik, Kino, Theater: So startet das Jüdische Theaterschiff seinen Betrieb

- Open-Air-Saison 2022: Stadtfeste-Chef spricht im Newsletter übers Pfingstfest an der Scharfen Lanke, über Musik an der Maselake, über den Weinsommer in der Altstadt und die neue Eisbahn in der Zitadelle

- Bekommt das Staaken-Center 2023 ein neues Bürgerbüro? Und wann öffnen die Außenstellen in Kladow und Falkenhagener Feld?

- Best-of-Baustelle zur Siemensbahn: Welche Farbe das Viadukt bekommt und wie die S-Bahnhöfe heißen sollten

- Scharfe Lanke: Eröffnungstermin steht fest - alle Infos im Newsletter

- Seniorenvertretung: Wir sind bei Facebook

- "Girls Day bei den Havelbrüdern": Kiezsport vom Stadion Hakenfelde über Insel Eiswerder bis zu den Sportfreunden Kladow

- Kreuzfahrtterminal: mit dem Boot von Spandau nach Amsterdam und auf die Ostsee

- Newsletter-Leserinnen berichten über Post-Probleme von Kladow bis Hakenfelde

Auf mehr als 260.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon. Darin finden Sie für Ihren Bezirk viele konkrete Kiez-Nachrichten, Bezirksdebatten, Infos aus der BVV, Termine, Links und persönliche Tipps. Probieren Sie uns gerne aus. Wir freuen uns auf Sie!