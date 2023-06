Special Olympics beginnen am 17. Juni Vom Wannsee über Kreuzberg bis zum Olympiastadion

Bei den Weltsommerspielen der Special Olympics für 7000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung wird’s herrlich wuselig zugehen. Am Neptunbrunnen am Alexanderplatz findet täglich zwischen 14 und 22 Uhr ein buntes Programm statt. Die Sportlerinnen und Sportler kämpfen auf dem Wannsee, in Grünau, im Olympiastadion, auf dem Messegelände (mit den Siegerehrungen) und anderen Orten wie Bad Saarow. Dort wird Golf gespielt. Los geht es am 17. Juni im Olympiastadion und die Abschlussfeier findet am 25. Juni am Brandenburger Tor statt.

Die Teilnehmer aus aller Welt werden in der ganzen Stadt untergebracht. Im fernen Spandau schlafen zum Beispiel die Sportlerinnen und Sportler aus dem noch viel ferneren, pazifischen Inselstaaten Mikronesien, Kiribati und Nauru (13.700 Kilometer). Am Montag werden sie von Spandaus Sportstadträtin Carola Brückner, SPD, im ruhigen „Hotel Christophorus“ im evangelischen Johannesstift begrüßt. „Vier Tage lang wird das fünfköpfige Delegationsteam im Rahmen des Host‑Town‑Programmes der diesjährigen Special Olympics World Games in Spandau zu Gast sein, ehe es in die offizielle Wettkampfunterkunft umzieht“, heißt es im Rathaus von Spandau.

Friedrichshain-Kreuzberg ist übrigens auch dabei! Na, kommen Sie drauf? Die Wettkämpfe finden im Bowlingcenter am Ostbahnhof statt. Die Adresse am Mercedesplatz ist mit 28 Bowlingbahnen und guter Technik ausgestattet. Kleiner Haken für Fans: „Für die Wettbewerbe in der Bowling World sind aus Platzgründen leider keine Zuschauer*innen zugelassen.“ Wer neugierig ist: Hier gibt es die Tickets und das Programm tickets.berlin2023.org

Special Olympics beginnen in Berlin - und auch ein populärer Ort in Friedrichshain-Kreuzberg ist dabei. Kennen Sie ihn?

