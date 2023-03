Termin steht für Berlins schönes Osterfeuer In Gatow brennt’s - und alle freuen sich aufs Feuer

Dass die Feuerwache in Berlin-Gatow endlich wieder zum Osterfeuer lädt (fiel wegen Corona seit Jahren aus), hatte Ihnen Feuerwehrmann Jan Freidank neulich im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel verraten. Jetzt stehen auch die Termindetails fest: 8. April, 15 Uhr geht’s los. Um 17.30 Uhr wird das Feuer entzündet. Eintritt 1 Euro – und das Mitbringen von Getränken ist wie berichtet nicht gestattet. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus der BVV, nennen Termine und Tipps.

In Berlin-Gatow kamen zuletzt über 5000 Menschen zum Osterfeuer auf die Wiese des Bauern, die gleich gegenüber der Feuerwache liegt. P.S.: Parkplätze gibt’s dort nicht, die BVG-Busse 134 und X34 halten aber bequem in Glutnähe. Zur Relation: Der dörfliche Ortsteil selbst hat nur 3500 Einwohner.

Sie möchten mehr aus Berlin-Spandau lesen? Sehr gern. Einmal pro Woche erscheint der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel unter tagesspiegel.de/bezirke.

Kladower Grundschule gewinnt den „Drumbo-Cup“ : Ein Gespräch über Mädchenfußball, Träume und Nöte in Kladow

: Ein Gespräch über Mädchenfußball, Träume und Nöte in Kladow „Wir haben mit der SPD vereinbart, uns gegenseitig zu wählen“, sagt Frank Bewig, CDU, im Newsletter - am Mittwoch wird er neuer Bürgermeister

uns gegenseitig zu wählen“, sagt Frank Bewig, CDU, im Newsletter - am Mittwoch wird er neuer Bürgermeister Die Jobs der neuen Stadträte und News aus dem BVV-Saal

und News aus dem BVV-Saal Rathausturm wird endlich saniert - „und bekommt auch einen Flaggenmast“, sagt die Bürgermeisterin im Newsletter. Doch jetzt gibt es erst mal Probleme mit Falken.

- „und bekommt auch einen Flaggenmast“, sagt die Bürgermeisterin im Newsletter. Doch jetzt gibt es erst mal Probleme mit Falken. Die Bürgermeisterwohnung im Rathaus: 7 Zimmer, 250 QM, ÖPNV-Anschluss - und viel Historie

im Rathaus: 7 Zimmer, 250 QM, ÖPNV-Anschluss - und viel Historie Neubaugebiet „Parkviertel“: Neue Zeitpläne für Ampel in Havelhöhe

Neue Zeitpläne für Ampel in Havelhöhe 50 Jahre BBO : das Fest, das Benefiz-Konzert, viele Fotos und die Ausbaupläne

: das Fest, das Benefiz-Konzert, viele Fotos und die Ausbaupläne „Teachers on Stage“: Das Benefizkonzert der Spandauer Lehrerinnen und Lehrer

Das Benefizkonzert der Spandauer Lehrerinnen und Lehrer „Grüne Freiheit“ : Neues Staakener Wohnviertel auf Rathaus-Agenda

: Neues Staakener Wohnviertel auf Rathaus-Agenda BVG träumt von 15-Kilometer-Busspur auf der Heerstraße

auf der Heerstraße Osterfeuer in Gatow , Tipps aus dem Fort Hahneberg, Saisonstart in der Remise Gatow und noch viel mehr Termine

, Tipps aus dem Fort Hahneberg, Saisonstart in der Remise Gatow und noch viel mehr Termine In Spandau soll sich eine Hochschule ansiedeln, fordern CDU und Grüne - doch da meldet sich eine bekannte Hochschule beim Newsletter: „Wir sind doch längst in Spandau!“



