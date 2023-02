Nach langer Corona-Pause Die Berliner Osterfeuer kehren zurück

Kehrt eigentlich das große Berliner Osterfeuer in Gatow zurück? Dort kamen anfangs 100 Leute aufs Feld, ehe das Ereignis immer populärer wurde und zuletzt über 5000 Menschen anlockte. Ein tolles Dorffest, das unter Corona verstummte und lange ausfiel. Doch 2023 wird die Rückkehr geplant. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe.

„Ja, das Fest soll 2023 wieder stattfinden, wir sind derzeit bei der Planung“, berichtet Jan Freidank aus der Feuerwache Gatow, die auf der Straßenseite ihren Standort hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Aber es wird Änderungen geben: „Das Osterfeuer wird durch die Fördergemeinschaft der Freiwilligen Feuerwehr Gatow e.V. veranstaltet und ist in den letzten Jahren zu solch einer Großveranstaltung herangewachsen, die wir in diesem Umfang als ‚kleine Dorffeuerwehr‘ nicht mehr stemmen können“, so Freidank. „Daher wird es dieses Jahr etwas reduziert stattfinden – mit reduziertem Angebot an Speisen und Getränken.“

Jetzt mit Pfand und Eintritt. „Und es wird zum Zwecke der Müllreduzierung das Mitbringen von Getränken nicht gestattet sein und einen symbolischen Eintritt von 1 Euro geben“, so Freidank.

1 Euro Eintritt wird in Gatow künftig gezahlt

Die Feuerwehr in Gatow besteht aus Ehrenamtlichen („18 bis 60 Jahre, von Schülern und Studenten bis zu Bauern und Beamten“), die in ihrer Freizeit Leben retten und Brände bekämpfen, und das nicht nur in Gatow. Wer mehr über die Feuerwehr wissen will: www.freiwillige-feuerwehr-gatow.de

Die Feuerwache Gatow im Dorf, ganz nah an der Havel. © André Görke

Osterfeuer 2023 auch in Staaken Durch Corona kam eine schöne Tradition zum Erliegen: die Osterfeuer. Die Kirche in Staaken um Pfarrer Cord Hasselblatt lädt nun am 9. April 2023 wieder ein – aber aufgepasst, morgens um 5.30 Uhr! „Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi am Ostermorgen an der Dorfkirche Alt-Staaken mit einem Osterfeuer“, so die Kirche. Infos: Kirche Staaken

ie wollen mehr aus Spandau lesen? Gerne. Dann empfehlen wir Ihnen unseren Spandau-Newsletter, in dem wir Ihnen exklusive Bezirksnachrichten bieten, Kiez-Debatten aufgreifen, viele Termine und Tipps nennen. Einmal pro Woche und kostenlos – und für jeden Berliner Bezirk – unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

20 schnelle Fakten zur Wahl im Rathaus Spandau

zur Wahl im Rathaus Spandau Homeoffice 1.0: Früher lebte der Bürgermeister im Rathaus - aber wer?

Früher lebte der Bürgermeister im Rathaus - aber wer? Großbaustelle in Staaken : 1. Simulationen vom Supermarkt am Brunsbütteler Damm

: 1. Simulationen vom Supermarkt am Brunsbütteler Damm 4 statt 5 Fahrspuren: das Update zur Heerstraße und zur Stößenseebrücke

das Update zur Heerstraße und zur Stößenseebrücke Nach 12 Jahren : endlich ein Imbiss fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

: endlich ein Imbiss fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Sollte 2023 nicht die Gelbe Tonne für alle kommen?

nicht die Gelbe Tonne für alle kommen? 60-Mio-Projekt: Baustart an Spree Ecke Havel

Baustart an Spree Ecke Havel Ideen für die neue Siemensstadt : mehr Grün, weniger Lkw

: mehr Grün, weniger Lkw Nach Streit ums Flüchtlingscontainerdorf: Der Weg für die neue Schule am Rohrdamm ist frei

Der Weg für die neue Schule am Rohrdamm ist frei Kein Spam, sondern Spam-Festival : Spandau macht Alte Musik

: Spandau macht Alte Musik Spandauer SV: erste Fanartikel

erste Fanartikel „Lauf der Sympathie“ mit Streckenänderung

mit Streckenänderung Spendenaktion der Kirchen für die Ukraine: Wer hat abgelaufene Sanitätskästen?

für die Ukraine: Wer hat abgelaufene Sanitätskästen? Gottesdienst für Verliebte in St. Nikolai

in St. Nikolai ...das alles und noch viel mehr lesen Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel: tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite