Tschö, du Sack! Die Gelbe Tonne rollt auf Berlin zu

Tschö, du Sack! Die Gelbe Tonne rollt nächsten Monat auf die ersten Berliner Haushalte zu. Und Spandau ist bei der ersten Umtauschaktion dabei – nach drei Jahren Vorlauf. Damit sind die gelben Säcke in Berlin Geschichte, die bisher am Gartenzaun baumeln und gerne – ratsch, schepper, ploing! – von Tiere in der Nacht aufgerissen werden. Waschbär, Füchse und Krähen müssen sich künftig woanders Futter suchen.

„Die neuen Tonnen fassen 240 Liter und verfügen über einen schwarzen Korpus mit gelbem Deckel“, teilte die Umweltverwaltung um Manja Schreiner, CDU, mit. Die Umstellung von der Sack- auf die Behältersammlung in den betroffenen Gebieten erfolgt gebietsweise. Los geht es ab Juli nicht nur in Spandau, sondern auch in den Nachbarbezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf. Der Abfuhrrhythmus für die Wertstoffabfälle bleibe unverändert.

Alte Tonnen können wie im Mai im Tagesspiegel-Newsletter „Checkpoint“ berichtet nicht mehr verwendet werden und müssen entsorgt werden. Aus versicherungstechnischen Gründen würden nur noch von Alba beschaffte Tonnen geleert, hatte der Entsorger auf Tagesspiegel-Nachfrage mitgeteilt.

Auch der Wunsch nach kleineren Tonnen kann offenbar nicht erfüllt werden. Manche Anwohner benötigen so große 240-Liter-Tonnen nicht. Die normalen Standardtonnen für Hausmüll, Bio und Papier in den Einfahrten fassen 120 Liter. Es gibt auf Wunsch aber auch größere Modelle.

Bei Fragen zur Umstellung der Wertstoffsammlung in den Siedlungsgebieten können sich Anwohnerinnen und Anwohner an die Servicecenter von Alba (Tel. +49 30 35182 351) und BSR (Tel. +49 30 7592 4900) wenden, teilte der Senat noch mit.

Wenn Sie mehr aus den Berliner Bezirken lesen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere Bezirksnewsletter: Darin bündeln wir einmal pro Woche exklusive Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter kommen schon auf knapp 280.000 Abos und sind hier kostenlos erhältlich tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie im neuen Spandau-Newsletter finden.

Hertha-Fans sammeln 60.000 Euro für Hospiz in Gatow

sammeln 60.000 Euro für Hospiz in Gatow Kunstwerk nach 40 Jahren still und leise abgebaut: Der Postbrunnen ist weg - aber der Newsletter findet ihn wieder

ist weg - aber der Newsletter findet ihn wieder Meisterschaft im Einrad- und Kunstradfahren in Kladow: das Interview im Newsletter

in Kladow: das Interview im Newsletter Spektepark im Falkenhagener Feld: neue Zugänge, mehr Farbe, Solardächer für E-Autos - die Pläne im Newsletter

im Falkenhagener Feld: neue Zugänge, mehr Farbe, Solardächer für E-Autos - die Pläne im Newsletter Schilfdachkapelle in Kladow: Warum die Glocken um 23.17 Uhr läuteten und Newsletter-Leser rätselten

in Kladow: Warum die Glocken um 23.17 Uhr läuteten und Newsletter-Leser rätselten Ärger um Kiezzeitung „Wilma“: Stadtrat am Redaktionstisch, Netzwerke irritiert über Einmischung - beide Seiten kommen im Newsletter zu Wort

Stadtrat am Redaktionstisch, Netzwerke irritiert über Einmischung - beide Seiten kommen im Newsletter zu Wort „Schein-Befragung“: Kein Wachdienst in Heerstraße Nord - Kritik von Mieterschützern im Newsletter

- Kritik von Mieterschützern im Newsletter Hallenbad Spandau Süd: Was ist eigentlich kaputt?

Spandau Süd: Was ist eigentlich kaputt? Nach Ärger im Newsletter: Barfly-News zum Wilhelmstadtfest

Tschö, du Sack! Gelbe Tonne kommt nächsten Monat für alle in Spandau

Gelbe Tonne kommt nächsten Monat für alle in Spandau Quereinsteiger an Spandaus Schulen: Wilhelmstadt ganz vorn - die Auswertung im Newsletter

an Spandaus Schulen: Wilhelmstadt ganz vorn - die Auswertung im Newsletter Ob Schule auf der Insel Gartenfeld oder B.-Traven-Schule: Newsletter nennt Pläne zu zwei Spandauer Großbaustellen

oder B.-Traven-Schule: Newsletter nennt Pläne zu zwei Spandauer Großbaustellen Viele Kulturtermine im Newsletter: Bismarck in der Zitadelle , Musik in den Gärten an der Havel, Jugendblasorchester in der Freilichtbühne

, Musik in den Gärten an der Havel, Jugendblasorchester in der Freilichtbühne Viele Termine im Newsletter vom Theaterschiff bis zur Ehrenamtsbörse

Gärtnerei feiert 60-Jähriges am Glienicker See

...und noch viel mehr aus Spandau unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie, probieren Sie die Bezirksnewsletter gerne aus!