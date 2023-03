Tschüs, Berliner U-Bahnbrücke! Die Abrissbagger kommen am Freitag zur U6

Es ist wird Zeit für ein letztes Foto von der U-Bahnbrücke, die bald 70 Jahre in Berlin-Tegel hängt. Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 5 Uhr, wird die denkmalgeschützte Spannbetonbrücke der U-Bahnlinie U6 über die Seidelstraße abgerissen. Ein guter Anlass, um im aktuellen Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel die letzten Infos zum Bauprojekt und etwas Smalltalk für den Baustellenbesuch am Wochenende zu liefern (den Newsletter für Berlins Norden gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke).

„Eine Brückenschönheit tritt ab“, schreibt Lutz Röhrich auf seiner Berliner Geschichtsseite www.zeit-fuer-berlin.de und kommt ins Schwärmen: „Sie ist eine schlanke Schönheit ganz ohne Zweifel.“ Denn: „Mit einer atemberaubenden Spannweite von 65 Metern und ohne Mittelstützen (!) überquert sie in einem Anschnittwinkel von 30 Grad als elegante Spannbeton-Bogenbrücke die Nahtstelle zwischen Scharnweber– und Seidelstraße.“

Gebaut wurde die Brücke 1956/57 vom Architekten Bruno Grimmek, der die Stadt auch an anderen Stellen geprägt hat: Er schuf das Amerika-Haus am Bahnhof Zoo, die Gedenkstätte Plötzensee, das Marshall-Haus am Messegelände und das Palais am Funkturm sowie viele U-Bahnhöfe im Berliner Norden: Alt-Tegel, Otisstraße, Borsigwerke und Co.

Bis 2025 wollen seine Nachfolger hier alles abreißen und neu bauen lassen. 2,2 Kilometer U-Bahnstrecke, mittendrin: die neue Brücke aus Stahl. Deren Details hatte der Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel schon vor knapp zwei Jahren verraten – sie bekommt übrigens einen Pfeiler in der Mitte. Hier eine Simulation aus der BVG-Zentrale.

So soll die neue Brücke der U6 aussehen. © Foto: BVG

Sowohl Seidel- als auch Scharnweberstraße werden am Freitagabend gegen 19 Uhr vollständig gesperrt, auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Menschen auf dem Rad. Es gibt Umleitungen. Die Sperrung wird am Montag gegen 5 Uhr wieder aufgehoben, aber dann wird, wenn alles klappt, etwas fehlen im Kiez von Tegel.

U-Bahn rollt über die Autobahn

Wie bitte? Ja. Während der Abrissarbeiten wird der Schienenersatzverkehr der U6 ab der Haltestelle Holzhauser Straße über die A111 umgeleitet. Die Bahnhöfe Otisstraße und Scharnweberstraße werden dann durch eine Ringlinie angefahren. Die Haltestelle des U-Bahnhofs Otisstraße befindet sich dann in der Otisstraße an der Ecke Seidelstraße. Weitere Informationen zur Sanierung der U6 finden Sie hier auf der BVG-Seite.

...und wer war noch mal Herr Seidel?

P.S.: Wer noch eine Anekdote für einen schmissigen Smalltalk beim Baustellenbesuch braucht: Die Straße trägt seit 1901 ihren Namen und erinnert wird an einen gewissen Gustav Adolph Ferdinand Seidel. Der war nicht nur Politiker, sondern machte Geschäfte im Verkehrsbetrieb. Seidel hatte um 1859 das Leichenfuhrwesen Berlins gepachtet, berichtet das Straßenlexikon Kauperts. Für die meisten war es die letzte Fahrt durch die Tarifzone B.

