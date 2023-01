Tschüs, TXL-Tunnel! Berlins berühmte Flughafenbrücke ist Geschichte

Wer in Tegel früher zum Berliner Flughafen unterwegs war, erkennt das Foto sofort: Es ist die zentrale Zufahrt zum TXL. Es handelt sich um die Brücke in Richtung Hauptgebäude - ein langer Tunnel, durch den alle durchmussten, ob Reisende oder Personal. Ort der Sehnsucht, Vorfreude, Abschiedstränen. Viele Berlinerinnen und Berliner verbinden diesen Weg mit schönen Reiseerinnerungen, andere sind ob des Lärmes und der Umweltbelastung froh, dass der Flughafen passé ist und hier bald etwas Neues entsteht.

Diese berühmte Flughafenbrücke ist nun endgültig Geschichte, wie das Foto ganz oben von Jürgen Ritter zeigt. Die dicken Betondecken, über die oben Flugzeuge rollten, sind Geschichte und werden zerkleinert, damit am Boden Neues entstehen kann. Der „Flughafen-Express“ der BVG zum TXL kommt hier sowieso schon lange nicht mehr durch.

Im engen Bus durch den Tunnel zum Flughafen: jahrzehntelang Berlin-Folklore. © imago images/CHROMORANGE

Viele nutzten auch die parallele Röhre, um zu ihren Autos außerhalb des Flughafens zu gelangen - zu Fuß, mit Koffer und Kids an der Hand: Hier war der Schall besonders gut zu hören. So lief man den langen Weg zum Saatwinkler Damm an der Jungfernheide, wo die Autos ohne Tickets parken konnten.

Lang und schmal, irgendwie futuristisch: der Fußgängertunnel zum TXL © imago/Jürgen Ritter

Schon 1974 war die Brücke das Tor zur West-Berliner Welt, wie dieses Foto aus den Anfangstagen zeigt. Vorbei.

Und Abflug: Der TXL wird 1974 eröffnet. Die Bäume an der Zufahrt sind noch klein. © imago/ZUMA/Keystone

Oder hier - der Anblick von der anderen Seite, also vom Terminal gen Autobahn und Saatwinkler Damm und weiter hinten: Innenstadt. Da rollt gerade ein Airbus zu seinem Stellplatz und überquert dabei die Zufahrtsstraße.

Der Tunnel vom Terminal aus gesehen. © imago/Jürgen Heinrich

Schon 2013 hat der Berliner Senat einen Masterplan TXL beschlossen, der sich mit der Nachnutzung beschäftigte. 2021 wurde das Gelände an die Tegel Projekt GmbH übergeben. Letztes Jahr begannen die ersten Tiefbau- und Sanierungsarbeiten. Hier und drumherum sollen ein Forschungs- und Industriepark – die Urban Tech Republic – das Schumacher Quartier mit 5.000 nachhaltigen Wohnungen und ein 200 Hektar großer Landschaftsraum entstehen. Die Fertigstellung des 1. Bauabschnitts der Urban Tech Republic und im Schumacher Quartier ist für 2027 geplant.

Wenn Sie sich nochmal vor Ort umschauen wollen, dann buchen Sie eine Führung auf dem ehemaligen Flughafengelände. Diese finden an den meisten Wochenenden statt und sind kostenlos.

Wo Anfang 2023 die Brücke verschwindet, könnte in ferner Zukunft einmal die Straßenbahn langfahren: Eine der möglichen Routen von Spandau verläuft dort lang, nachdem die Gleise den Kanal überquert haben. Neben dem heutigen Terminal ist der künftige Straßenbahnbetriebshof der BVG eingezeichnet: hier die Pläne im Tagesspiegel.

