Unterricht im Kinosaal Berliner Kinos laden Schulklassen ein

Lehrkräfte, aufgepasst: Berliner Kinos laden Schulklassen ein. „Im Herbst haben alle Spandauer Schulen die Gelegenheit, einen Teil des Unterrichts in die Kinos zu verlegen“, erzählte jetzt die Kulturmanagerin Julia Colm, die mit ihrer Familie seit 20 Jahren u.a. das Kino im Kulturhaus Spandau betreibt (neben C&A). „Das ist ein wirklich tolles und wertvolles Angebot.“ Der Haken: „Viele Lehrkräfte in Spandau scheinen nach Corona gedanklich noch nicht wieder zum Kino zurückgefunden zu haben. In ‚Berlin‘ ist die Buchungslage schon wieder auf vorpandemischem Niveau …“ Das Angebot war neulich Thema im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Hier ein Blick in den kleinen Spandauer Kinosaal, der sich im Kulturhaus in der Mauerstraße befindet.

Hier der Blick nach vorn zur Leinwand. © promo/Colm

In 250 Vorstellungen (na klar, vormittags zur Schulzeit) wird dazu berlinweit ein auf alle Jahrgangsstufen, Fächer und lehrplanrelevante Themen abgestimmtes Programm angeboten, heißt es im Angebot an die Schulen.

Plüschcouch und Popcorn gibt’s auch. © promo/Colm

Tipp für Lehrkräfte: Zahlreiche Filme werden demnach durch Filmgespräche begleitet. Schüler und Schülerinnen können Hintergründe zu den Filmen erarbeiten und mit Filmschaffenden ins Gespräch kommen. Pädagogische Begleitmaterialien unterstützen demnach die Vor- und Nachbereitung des Kinobesuches und für Lehrkräfte.

Und wichtig: Kinobesuche im Rahmen der „Schulkinowochen“ (17. November bis 1. Dezember) werden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie offiziell als Unterrichtszeit anerkannt. Mehr Informationen für Lehrkräfte gibt es hier: www.schulkinowochen-berlin.de

Das Kulturhaus in der Altstadt feiert Jubiläum im Herbst 2023. © André Görke

Beim Haus handelt es sich um ein in den 1930er Jahren entstandenes ehemaliges Umspannwerk. Seit 1986 wird es als Kulturhaus genutzt - eine Einrichtung des Bezirksamtes. Neben dem Kultursaal (140 Plätze) gibt’s noch die Galerie im Erdgeschoss, eine Studiobühne im Dach (70 Plätze, wurde 2010 ausgebaut) sowie tägliche Ballett-Kurse. In der dritten Etage befindet sich auch das Büro des Partnerschaftsvereins Spandau. Und, Bingo!, das Kino.

