Verkehrswende in Berlin Der nächste Kiezblock ist beschlossen

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding etc.) hat Julia Weiss unter anderem diese Themen für Sie:

„Kiezblocks“, das heißt: In Berliner Kiezen entstehen Zonen, die zwar jeweils mit Autos befahren, aber nicht komplett durchfahren werden können. Hinzu kommen weitere Verkehrsberuhigungs-Ideen. Vorbild sind sowohl namentlich als auch vom Vorgehen her die „Superblocks“ in Barcelona. Auch in Berlin gibt es inzwischen einige Kiezblocks. Nun wurde ein weiterer für die nördliche Luisenstadt beschlossen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

In einem Monat ist Weihnachten: Tipps für die Adventszeit in Mitte

„Ein wichtiges und sichtbares Projekt“: Diskussion um Fußgängerzone am Hackeschen Markt

Toilettenhäuschen am Arkonaplatz soll zum Café werden

Wie geht es weiter mit Karstadt am Leopoldplatz? Öffentliche Veranstaltung am 1. Dezember

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN unter anderem über diese Themen:

Wie das Bezirksamt auf die anstehenden Wiederholungswahlen reagiert

Mann attackiert Pförtner im Rathaus Neukölln

Kein „Spardiktat“: Warum der Weihnachtsbaum am Rathaus dieses Jahr nur halb so hoch ist

Netzwerk Frauen in Neukölln fordert Entfernung des Denkmals für „Turnvater Jahn” in der Hasenheide

Förderverein der Karlsgartenschule startet Spendenaktion für die Bibliothek

Neukölln führt ab Juli 2023 kostenpflichtiges Parken ein

Ordnungsamt stellt 646 Verkehrsverstöße an einem einzigen Tag fest

Spielstraße in der Anzengruberstraße mit Deutschem Nachbarschaftspreis ausgezeichnet

Wegen technischer Mängel: Eisstadion bleibt in diesem Jahr geschlossen

Verzögerungen beim Wohngeld: Antragsteller:innen warten in Neukölln berlinweit am längsten

Ausstellung im Rathaus: Was die Afghaninnen uns zu sagen haben

Von Maybachufer bis Rudow: Der Weihnachtsmarkt-Überblick

Tickets für die Premiere der „Klima Monologe” im Heimathafen gewinnen

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil zum Beispiel mit diesen Themen:

Wie bereitet sich der Bezirk auf die Wahlwiederholung vor? Welche Themen werden im Wahlkampf wichtig? Könnte es neue politische Konstellationen geben? Wir haben Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) gefragt

Feuer in Flüchtlingsunterkunft im Märkischen Viertel: Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus

Rollbergesiedlung erhält 2023 Stadtteilzentrum

„Wir dürfen nicht wegschauen”: Niloufar O., eine Reinickendorferin mit iranischen Wurzeln, über die anhaltenden Proteste im Land

Im Ernst-Reuter-Saal wird’s spannend: Die Reinickendorfer Kriminacht naht

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider: Kleidertausch im Kinder- und Jugendclub Quäx

„Rock den Fuchs” geht in die zweite Runde

„Caroline und Wilhelm von Humboldt - ihre Beziehung und ihre Briefe“: Szenische Lesung in der Humboldt-Bibliothek

Letzter „Salon Interkulturell“ für 2022 mit Ares Gratal Trio

